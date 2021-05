EL1 - Pérez en tête, Leclerc en panne

Les deux premières séances d'essais libres ne font plus qu'une heure en 2021, au lieu d'une heure et demie précédemment, et dans les rues de Monaco, cela se fait sentir. Les pilotes se sont donc empressés de prendre la piste sous le soleil de la Principauté afin d'emmagasiner de l'expérience, et avec une usure pneumatique moindre sur ce tracé lent, ont tous testé deux composés (soit les durs et les tendres, soit les durs et les mediums) à l'exception des Haas, qui sont restées en tendres tout du long.

En pneus durs, ce sont les Red Bull qui étaient les plus rapides, avec Max Verstappen en 1'13"191 et Sergio Pérez en 1'13"781, devançant Sebastian Vettel en 1'14"209. Cependant, les mediums ont été privilégiés par la majorité du plateau pour rechercher un peu de performance, et contre toute attente, c'est la Ferrari d'un impressionnant Carlos Sainz qui a signé le meilleur temps avec ce composé : 1'12"606, un souffle devant Verstappen (1'12"648). Suivaient les Mercedes de Lewis Hamilton (1'12"995) et Valtteri Bottas (1'13"131) ainsi que Lando Norris (1'13"236).

Les tendres, quant à eux, ont été chaussés non seulement par les Haas mais aussi les Williams, les AlphaTauri et la Red Bull de Sergio Pérez. Ce dernier a ainsi réalisé le meilleur chrono de la séance en 1'12"487, tandis que Pierre Gasly a tourné en 1'12"929, de quoi prendre la quatrième place globale. Yuki Tsunoda, seul pilote à découvrir Monaco ce week-end (la piste n'était pas au calendrier pour sa seule saison de F2), a quant à lui signé le neuvième temps en 1'13"746. Plus loin dans le classement, les premiers signes sont encourageants pour les Alfa Romeo, dixième et douzième, ainsi que la Williams de Latifi, 14e.

La séance de Charles Leclerc s'est interrompue au bout de quatre tours, le pilote Ferrari ayant été victime d'une défaillance de sa boîte de vitesses. Le Monégasque, qui arbore ce week-end un casque rendant hommage au héros local Louis Chiron, n'a décidément pas de réussite à domicile. Rappelons qu'il n'a jamais vu le drapeau à damier en Principauté, avec deux abandons en Formule 2 et deux autres en Formule 1.

Nikita Mazepin et Nicholas Latifi, qui roulaient sur la piste de Monte Carlo en F1 pour la première fois, ont chacun connu un léger contact avec le mur, tout comme le plus expérimenté Carlos Sainz. Le Russe s'est également fait remarquer en gênant la Red Bull de Verstappen dans la Piscine. Le vétéran Fernando Alonso, quant à lui, a heurté le rail à Antony Noghès, abîmant son aileron avant. Plus tard, il a tiré tout droit à Sainte-Dévote, ce qu'avait déjà fait Kimi Räikkönen quelques instants plus tôt.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 1