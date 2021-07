EL1 - Verstappen loin devant la concurrence

Le cliché veut qu'il pleuve tout le temps en Angleterre. C'est pourtant un beau week-end estival qui s'annonce à Silverstone. Tant mieux pour les vingt pilotes qui, avec un Grand Prix au format inédit, n'avaient qu'une heure d'essais libres pour préparer les qualifications de ce vendredi !

Avec une séance débutant à 14h30 heure locale, il faisait déjà 24°C dans l'air et 43°C au sol lorsque le feu est passé au vert. Les concurrents se sont empressés de sortir des stands, certains en pneus durs, d'autres en mediums. La piste n'était pas si verte après les essais des voitures de W Series, de Masters GT Challenge et de Formule 2, et Lewis Hamilton a donné le ton en mediums : 1'30"048 dans son premier tour en mediums, puis 1'29"690 par la suite, avant que Valtteri Bottas ne prenne les devants en 1'29"373 avec le même composé. Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, en durs, accusaient neuf dixièmes et une seconde de retard respectivement, devancées par l'Alpine d'Esteban Ocon et l'Aston Martin de Sebastian Vettel, chaussées des mêmes gommes.

Le passage des Red Bull en pneus mediums a toutefois été radical : Pérez a amélioré d'une seconde et demie dès sa première tentative pour signer un temps de 1'28"855, et Verstappen est même parvenu à tourner en 1'28"179 avant d'enchaîner avec un 1'27"745, s'étant entretemps plaint d'une brève perte de puissance.

Les bolides de Milton Keynes, près de Silverstone, ont ensuite adopté les gommes tendres, et Verstappen a réalisé un tour en 1'27"035, Pérez n'ayant pas fait mieux que 1'28"163 pour sa part. Et ce n'est qu'à moins d'un quart d'heure du drapeau à damier que les Mercedes ont chaussé les pneus à bandes rouges, Hamilton signant un 1'27"815, Bottas un 1'27"997... c'est finalement Lando Norris qui s'est classé deuxième au volant de sa McLaren, avec un millième d'avance sur le septuple Champion du monde, et en mediums s'il vous plaît.

Hamilton était bien en peine de comprendre l'écart avec Red Bull. "D'où est-ce qu'ils sortent, ces sept dixièmes ?" s'est-il enquis à la radio. La réponse de son équipe : Copse, l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, et Stowe. En somme, les virages rapides.

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ont connu une séance encourageante en se hissant aux quatrième et sixième rangs respectivement, l'Espagnol s'étant fait remarquer par un tête-à-queue entre les virages 3 et 4. Vettel, Pérez, Daniel Ricciardo et Ocon complétaient le top 10, l'Australien étant l'un des trois seuls pilotes à ne pas avoir roulé en tendres, avec son coéquipier Norris et Fernando Alonso. Lance Stroll, lui, n'est que 18e, ayant confié un manque de confiance à son ingénieur de course.

Les monoplaces seront de retour en piste à 19h, heure française, pour les qualifications.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 1