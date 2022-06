EL2 - Leclerc devance les Red Bull, Alonso dans le coup

Charger le lecteur audio

Le soleil était plus bas dans le ciel et les ombres bien plus longues au coup d'envoi de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Tout comme en EL1, dans une séance plus chaude, le plateau s'est concentré sur des tours en pneus mediums dans les premières minutes. Mais les Red Bull ont brillé par leur absence : puisque les mécaniciens ont procédé à des ultimes vérifications sur l'aileron arrière, un élément qui a semblé poser problème en EL1, Sergio Pérez puis Max Verstappen ne sont sortis que tardivement.

Il n'a fallu que quelques minutes à Charles Leclerc pour améliorer le meilleur temps de Pérez établi en EL1. Le Monégasque a tourné en 1'43"806, soit 1,6 seconde de mieux que le vainqueur du GP de Monaco. Ce dernier n'a pas pu répliquer et a échoué à un dixième. Même scénario pour Verstappen qui, au terme de son programme décalé, n'accusait que 30 millièmes de retard. Le DRS du Néerlandais était certainement bien plus stable qu'au cours de la première séance.

Les pilotes ont ensuite pris part à une simulation de relais de qualifications en chaussant les pneus tendres. Fernando Alonso a confirmé la bonne forme d'Alpine dans les rues de Bakou en signant le cinquième temps puis en remontant jusqu'en quatrième position alors que Carlos Sainz (cinquième) a dû avorter son unique tentative rapide avec les pneus rouges.

Bon démarrage pour Fernando Alonso

Son coéquipier Leclerc a néanmoins amélioré de peu (1'43"224), mais c'était suffisant pour repousser Pérez et Verstappen à deux et trois dixièmes, respectivement. Le Néerlandais a dû s'y reprendre à deux fois pour faire son temps car lors de sa première tentative chronométrée, il est tombé nez à nez sur son coéquipier qui tentait de sortir de l'échappatoire du virage 15.

Et puisque la séance s'est conclue par des relais de course en pneus mediums, le meilleur temps de Leclerc n'a pu être amélioré. Au drapeau à damier, le Monégasque devançait Pérez, Verstappen, Alonso (dont la vitesse de pointe a impressionné), Sainz, Gasly, Russell, Tsunoda, Ocon et Norris. Il fallait descendre jusqu'à la douzième place pour trouver Lewis Hamilton, en grande difficulté ce vendredi.

Concernant les incidents, beaucoup de sorties de route ont été recensées à plusieurs endroits du circuit. Citons notamment Lando Norris, Vettel, Magnussen, Schumacher, Pérez ou encore Leclerc. Alexander Albon a évité les échappatoires mais n'a pas réussi à éviter le mur à l'intérieur du virage 17, qui se passe à fond : inattentif, le pilote Williams a trop braqué vers l'intérieur et a endommagé sa suspension lors de l'impact, ce qui a mis fin prématurément à sa séance.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Essais Libres 2