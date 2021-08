EL2 - Verstappen en tête... et dans le mur !

C'est dans des conditions très similaires à ce matin qu'a eu lieu la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique : une piste quasi sèche dès le début qui a ensuite permis un roulage conséquent sans retour des averses. Ces dernières avaient pourtant perturbé les essais libres de W Series et les qualifications de FIA F3 entre les deux séances de F1.

Et dès son premier tour chronométré en pneus slicks, Valtteri Bottas a tourné en 1'44"513, chaussé de gommes mediums. Personne n'allait faire mieux en étant doté du même composé : Lewis Hamilton a signé un 1'44"544, Max Verstappen a tourné en 1'44"597 tandis que Sergio Pérez était relégué à près d'une seconde en 1'45"404.

Tous les pilotes ont ensuite été équipé de pneus tendres, et Verstappen a réalisé le meilleur temps, mais de peu par rapport à la référence établie par Bottas en mediums : un 1'44"472. Bottas et Hamilton, pour leur part, n'ont pas amélioré, pas plus que Sergio Pérez. Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon et Sebastian Vettel se sont hissés entre les Mercedes et la seconde Red Bull.

Surtout, Verstappen est parti en tête-à-queue à la sortie de Malmédy dans les derniers instants de la séance et a percuté le mur à l'arrière droit, entraînant une interruption définitive de la séance. Quelques instants auparavant s'est produit un accident pour Charles Leclerc, qui a perdu le contrôle à la sortie des Combes et heurté la barrière à l'avant gauche. Le pilote Ferrari est indemne. De manière plus anecdotique, Pierre Gasly avait tiré tout droit et pris l'échappatoire à l'entrée de ce même enchaînement, alors qu'Esteban Ocon est parti en tête-à-queue à la sortie des Fagnes, abîmant ses pneus tendres de manière conséquente.

Quoi qu'il en soit, la pluie annoncée pour les EL3, les qualifs et la course pourrait bien réduire l'importance des enseignements qui seront tirés du roulage effectué ce vendredi... mais la météo est suffisamment instable dans l'Ardenne belge pour éviter de l'affirmer !

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 2