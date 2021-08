Latifi proche d'un nouveau contrat avec Williams

Si l'avenir de George Russell reste indéfini à ce jour, il y a de moins en moins d'incertitude autour de son coéquipier Nicholas Latifi chez Williams. Le Canadien s'est illustré lors d'un Grand Prix de Hongrie où il a profité des carambolages du premier tour pour longtemps occuper la troisième place avant de finalement se classer septième à l'arrivée, devant Russell.

Cet événement exceptionnel n'était toutefois pas représentatif d'une tendance qui le voit se rapprocher lentement mais sûrement de son chef de file en performance pure. Pour autant, le PDG de Williams Racing n'est pas surpris par ce qu'a accompli Latifi sur le Hungaroring.

"Je ne dirais pas que j'ai été impressionné, car je connais ses capacités, et il a fait une course fantastique, comme il en a fait par le passé", déclare Jost Capito. "C'est impressionnant, mais je n'étais pas impressionné car je sais ce que je peux attendre de lui, et il commet rarement des erreurs. Il est parfaitement capable de faire ce que ses ingénieurs lui disent de faire, on voit les chronos dont il est capable. Il est un très bon pilote et il mérite le baquet dans notre équipe, certainement."

Latifi s'est lui-même déclaré capable de devenir le leader de Williams si Russell venait à quitter l'écurie, et Capito est d'accord. "Je ne sais pas si c'est le cas pour l'instant, mais il progresse vraiment course après course, et je suis sûr que d'ici la fin de la saison il sera prêt à faire ça", estime l'Allemand.

"Il a surtout la bonne personnalité pour mener l'équipe. Il travaille très bien avec les ingénieurs, il est très mobilisateur. Il est clair quant à la direction dans laquelle il veut que la voiture soit développée, il est très apprécié par l'équipe et il est exigeant. De plus, je pense qu'il a beaucoup appris avec George, ils passent beaucoup de temps ensemble en piste et en dehors vu qu'ils travaillent ensemble. C'est une relation fantastique, et je suis sûr que d'ici la fin de la saison Nicky sera en position de pouvoir mener l'équipe."

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si tout cela porte à croire que Latifi va signer pour 2022, Capito répond succinctement : "C'en a l'air, je dirais."

Reste à savoir qui serait alors le coéquipier de Latifi. Si Russell signait chez Mercedes, il pourrait être remplacé par Valtteri Bottas ou Nyck de Vries, mais les candidats sont nombreux. Ainsi, chez Williams, on n'est pas pressé de prendre une décision. "Avant les premiers essais l'an prochain, je pense !" sourit Capito.

"Pour l'instant, notre situation ne nous inquiète pas. Et je crois que Toto va prendre la décision tôt ou tard. Je présume que ce sera plutôt tôt. Mais le baquet Williams semble être très attractif pour tous les pilotes qui n'ont pas de baquet assuré pour l'an prochain. Et comme la plupart sont déjà pris, je pense que nous pouvons nous détendre et attendre la décision. Quand la décision sera prise, nous pourrons engager des discussions plus détaillées avec divers pilotes."