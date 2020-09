EL3 - Bottas en tête devant les McLaren et Ricciardo

Cette dernière heure d'essais avant les qualifications a commencé de manière très calme, puisque lors des 20 premières minutes, seuls sept pilotes ont pris la piste, et un seul a réalisé un tour chronométré, à savoir Carlos Sainz en 1'21"502. Mais par la suite, tous se sont activés, mettant à l'épreuve les nouvelles règles censées éviter que les pilotes ne créent des bouchons en ralentissant à l'excès avant le début d'un tour chronométré : ils doivent parcourir la distance entre les deux lignes de Safety Car en moins de 1'43.

Lire aussi : Tours lents : les pilotes avertis par la direction de course

La plupart des concurrents ont commencé par réaliser plusieurs tours rapides, et c'est Max Verstappen qui était le plus véloce en 1'20"456 avec les pneus mediums devant les Mercedes en gommes tendres, Valtteri Bottas en 1'20"622 et Lewis Hamilton en 1'20"658. Suivaient Esteban Ocon (1'20"856) et Sergio Pérez (1'21"011) en mediums, puis les AlphaTauri en tendres : Daniil Kvyat a signé un 1'21"067, Pierre Gasly un 1'21"136. Les Ferrari restaient solidement installées dans la deuxième moitié du classement malgré leurs pneus à bandes rouges : Charles Leclerc était 13e en 1'21"766 après s'être fait remarquer en gênant Lando Norris dans la Parabolica, tandis que Sebastian Vettel n'a pu faire mieux que 17e en 1'22"135.

Bottas a ensuite largement amélioré, auteur d'un temps de 1'20"089, tandis que Hamilton a dû se contenter d'un 1'20"439 après un premier secteur moyen, avec des pneus plus usés d'un tour. Chacun ayant chaussé des tendres, Lando Norris et Daniel Ricciardo se sont propulsés aux deuxième et troisième rangs en 1'20"412 et 1'20"419 respectivement... mais le pilote Renault est tombé en panne juste après, provoquant un drapeau rouge à neuf minutes du drapeau à damier.

Il n'en restait que trois au compteur lors que la séance a repris, suffisamment pour que les concurrents aient le temps de réaliser un dernier tour lancé. Sainz a signé un 1'20"318 pour se placer deuxième, tandis que le reste de la hiérarchie n'a pas évolué de façon majeure, notamment en raison d'un embouteillage à l'approche de la Parabolica. Hamilton, qui arrivait à pleine vitesse, a été contraint de passer dans l'herbe pour éviter tout accrochage. Quant aux Ferrari, elles restent coincées en dehors du top 10.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 3

Voir aussi :