Essais Barcelone 2020 - Le programme de la première semaine

Après une dizaine de jours consacrés aux présentations et shakedowns, les essais hivernaux de la saison 2020 de Formule 1 vont débuter et permettre aux écuries de mettre à l'épreuve leurs monoplaces, avant de s'engager dans une saison qui devrait compter 22 Grands Prix, même si le Grand Prix de Chine a été reporté sine die en raison de la menace liée au coronavirus et que celui du Vietnam pourrait rapidement être sous la menace, et aucune session de tests en cours d'année.

Les six journées (contre huit jusqu'à l'an passé) prévues – du 19 au 21 puis du 26 février 28 février – sur le tracé catalan vont donc être essentielles pour lancer une saison qui sera la dernière disputée sous l'empire de la réglementation technique actuelle. Stabilité réglementaire et future révolution en 2021 obligent, la plupart des monoplaces sont des évolutions de la campagne précédente. Également, pour la première fois depuis longtemps, les pneus seront exactement les mêmes qu'en 2019, ce qui enlèvera également cette inconnue, suite au rejet unanime des gommes 2020.

Durant les quinze prochains jours, Motorsport.com se mobilisera pour vous faire suivre au mieux ces tests.

Horaires et programme

La piste sera ouverte à partir de 9h et le drapeau à damier s'abaissera à 18h, avec une pause déjeuner prévue entre 13h et 14h. Ces horaires peuvent évidemment évoluer en fonction des événements en piste et de la météo.

Les écuries décident librement (et souvent secrètement) de leur programme de roulage, de leur quantité d'essence au moment de chaque relais, des pneus montés, peuvent utiliser des pièces aérodynamiques non-conformes, mettre en piste une voiture sous le poids minimum légal, mais doivent toutefois obligatoirement faire rouler une monoplace qui a passé avec succès l'ensemble des crash-tests.

De même, les équipes ne sont pas soumises à la limitation des pièces moteur lors de ces essais qui sont privés donc non officiels et n'entrent pas dans le cadre des 22 Grands Prix de la saison à venir. Une structure peut donc en théorie utiliser autant de moteurs qu'elle le souhaite.

Météo

Pour la première semaine, le ciel espagnol sera clément et la pluie n'est pas redoutée. Comme souvent à cette période de l'année, les températures seront fraîches le matin, allant de 7 à 8°C, et grimperont davantage l'après-midi, de 14°C mercredi à 17°C vendredi.

Lors de la seconde semaine, et même s'il faut se montrer prudent quant à la fiabilité de prévisions aussi lointaines, la tendance est à des conditions relativement similaires.

Le dispositif Motorsport.com

Plusieurs reporters de Motorsport.com seront sur place. La rédaction française assurera un live texte intégral durant chaque journée, entre 9 heures et 18 heures, pour que vous ne manquiez aucun événement majeur de ces tests hivernaux.

Lire aussi : Aperçu : La Saison 2 de Drive to Survive sur Netflix

En parallèle, vous retrouverez toutes les informations et déclarations des acteurs de la discipline, ainsi que des retours sur les monoplaces, nos photos et des explications de nos experts.

Il est à noter que l'intégralité des six journées seront diffusées en direct sur F1 TV Pro, moyennant un abonnement évidemment.

Le circuit et les temps au tour

Barcelone, par la variété de ses virages et de ses portions, a toujours été un tracé préférentiel pour des tests puisqu'il permet d'éprouver les monoplaces dans tous les domaines, que ce soit aérodynamique avec des passages en courbe rapides mais aussi mécanique avec des virages lents et en puissance via une ligne droite de plus d'un kilomètre de long.

Le record du tour (en course) est détenu depuis 2018 par Daniel Ricciardo en 1'18"441 sur une Red Bull RB14 à moteur TAG Heuer (Renault), en pneus mediums. Le record absolu du circuit dans cette configuration a été réalisé lors des qualifications du GP 2019, par Valtteri Bottas, au volant d'une Mercedes W10 EQ Power+, avec 1'15"406 en pneus tendres (C3). Enfin, lors des essais hivernaux 2019, Sebastian Vettel avant signé le meilleur temps en 1'16"221, avec une Ferrari SF90 et en pneus tendres (C5).

Line-up du 19 au 21 février (sous réserve de modification)

Écurie Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février Mercedes V. Bottas L. Hamilton NC NC Ferrari S. Vettel S. Vettel

C. Leclerc C. Leclerc Red Bull M. Verstappen A. Albon M. Verstappen A. Albon McLaren C. Sainz L. Norris L. Norris C. Sainz Renault E. Ocon D. Ricciardo D. Ricciardo E. Ocon E. Ocon D. Ricciardo AlphaTauri D. Kvyat P. Gasly D. Kvyat P. Gasly Racing Point S. Pérez L. Stroll S. Pérez L. Stroll Alfa Romeo R. Kubica A. Giovinazzi K. Räikkönen A. Giovinazzi Haas K. Magnussen R. Grosjean R. Grosjean

K. Magnussen Williams G. Russell

N. Latifi G. Russell N. Latifi

Vidéo sur le même sujet