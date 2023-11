Un feu arrière semi-automatique va être testé sur les F1 à Abu Dhabi

À la suite du travail mené par les spécialistes de la FIA ces dernières semaines, l'instance dirigeante a développé un nouveau logiciel qui déclenchera le feu rouge arrière en cas de pluie, dès que la direction de course estimera que le niveau d'adhérence est trop faible. Jusqu'à présent, les pilotes devaient activer leur feu de pluie manuellement, et il était donc possible que celui-ci ne soit pas allumé lorsque les conditions se détérioraient.

Dans les notes envoyées par le directeur de course Niels Wittich ce jeudi, les écuries ont été informées qu'après la première séance d'essais libres de vendredi, un court test allait avoir lieu pour vérifier le bon fonctionnement du logiciel : "Une fois que toutes les voitures auront passé le drapeau à damier, un secteur sous double drapeau jaune et le mode faible adhérence seront activés. Après une vingtaine de secondes, le mode faible adhérence sera désactivé. Dix secondes plus tard, la VSC sera activée. Après une autre vingtaine de secondes, la VSC sera désactivée."

Ce court test devrait suffire à la FIA pour évaluer si le logiciel fonctionne sans souci. Si le test est réussi, il est probable que celui-ci soit utilisé en permanence la saison prochaine.

La FIA s'efforce actuellement d'améliorer la visibilité pour les pilotes dans les conditions pluvieuses face aux projections d'eau générées par les voitures actuelles à effet de sol. Des sortes de garde-boue ont été testées cette année, mais n'ont pas donné satisfaction.

"Il y a un défi à relever avec la nouvelle aéro en F1, et c'est quelque chose que l'on essaie de résoudre", déclarait Robert Reid, vice-président Sport de la FIA, il y a trois mois. "On travaille sans relâche sur tout ce que l'on peut faire pour réduire le spray et améliorer la visibilité."

"Il n'y a pas de solution spécifique pour le moment mais, comme on l'a vu en F1, il y a eu une première étape d'apprentissage vers certaines solutions. Je sais qu'il y a eu quelques critiques, et j'ai lu que c'était un échec, mais dans toutes ces situations, il faut essayer des choses, et c'est exactement ce que l'on a fait. Ce n'est certainement pas un échec, car on a beaucoup appris. Et les prochaines itérations ne cesseront de progresser."