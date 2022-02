La FIA lance un appel d'offres pour un nouvel ECU en 2026

Charger le lecteur audio

Le Championnat du monde de Formule 1 utilise un boîtier de contrôle électronique standard (SECU) depuis 2008 afin d'aider la FIA à mieux comprendre le travail des équipes et à stopper plus facilement l'utilisation d'aides interdites, telles que l'antipatinage. Depuis le premier contrat remporté par une coentreprise entre Microsoft et McLaren, le constructeur britannique a été le seul fournisseur du championnat. Il est donc le favori pour remporter un nouvel appel d'offres lancé par la FIA pour la saison 2026, qui marque la mise en place d'un nouveau règlement moteur.

Les candidats disposent d'un temps limité pour se manifester puisque l'échéance est fixée au 25 mars 2022. Ils seront ensuite invités à détailler leur offre lors d'entretiens à la mi-avril, la décision étant prise à la fin du même mois. Le vainqueur fera face à un calendrier chargé puisqu'il devra fournir un premier ensemble de spécifications hardware et software aux concurrents – c'est-à-dire aux équipes et aux motoristes – d'ici le 1er juillet 2023, suivi d'une version de pré-production à tester d'ici le 1er octobre de la même année. La spécification finale devra être gelée avant le 14 janvier 2024.

Au début du mois suivant, les équipes devront passer leurs premières commandes pour la saison 2026 et pour tous les tests qu'elles souhaitent effectuer avant cette date. Les premières livraisons, à savoir trois boîtiers standards par équipe, devront êtres complétées pour le 1er juillet 2024.

La FIA souligne également que les équipes et les motoristes, en tant que clients finaux, auront un rôle à jouer dans l'examen des offres. "En raison de la portée et des implications du contrat de fourniture SECU sur le déroulement du championnat, la FIA a l'intention de partager les offres avec les équipes et les fabricants de groupes propulseurs afin qu'ils lui fassent part de leurs commentaires", précise un communiqué.

"La FIA organisera également des réunions où les soumissionnaires seront invités à présenter leurs offres et à répondre aux questions de la FIA, des équipes et des fabricants de groupes propulseurs. En soumettant leurs offres, les candidats reconnaissent et acceptent ces conditions."