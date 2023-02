Pourquoi Ford a choisi la F1 et pas l'Endurance

Charger le lecteur audio

Ford va faire son grand retour en F1 à compter de 2026 par l'intermédiaire de son alliance avec Red Bull. Le projet, qui s'articule autour de la prochaine génération d'unités de puissance, a de fait mis fin aux rumeurs évoquant une possible incursion du constructeur américain au sommet de l'Endurance, dans le cadre de l'ère LMH/LMDh.

À en croire les dirigeants de la marque, ce projet est clairement remisé au placard avec la volonté de se concentrer sur les programmes déjà existants et, bien entendu, sur l'arrivée en discipline reine. C'est en effet par cette voie que Ford a décidé d'aborder le défi de l'électrification.

"Je ne pense pas que nous soyons très intéressés par les prototypes chez Ford", a ainsi lancé Jim Farley, PDG du constructeur, pour MotorTrend, avant d'ajouter : "Je pense de plus en plus que ce qui est cool, ce sont les GTD [GT Daytona] et les GT. C'est là que se situe vraiment le spectacle. Comment faire une voiture qui [...] surprend vraiment, vraiment les clients ? Et vous pouvez l'utiliser lors d'une journée sur circuit, et vous pouvez l'utiliser pour vous rendre au travail, et vous pouvez réellement vous sentir à l'aise avec elle."

Le lien entre voiture de course et voiture vendue à des clients est une référence directe à la stratégie qui s'est progressivement déployée autour de la Mustang, véritable porte-étendard de Ford dans ses différents programmes que ce soit en NASCAR, en GT3, en GT4, en dragster ou en Supercars, tout en étant un modèle accessible à la vente dans la vie de tous les jours.

Dans ce contexte, l'implication en parallèle dans des disciplines où l'électrification sera une partie essentielle du travail à mener (en F1 et en WRC) fait sens pour Ford qui va pouvoir parfaire son savoir-faire et en faire profiter sa production, en s'intéressant à divers aspects de la question (logiciels, aéro, analyse, simulation). Si l'Endurance peut aussi offrir une voie vers l'électrification, le choix a donc été fait de se tourner vers la Formule 1 tout en maintenant le rallye, qui apportent une plateforme marketing de valeur à la marque.

"Le pilier Mustang comprend de la compétition automobile dans le monde entier, à tous les niveaux, de la base jusqu'aux professionnels", a précisé Mark Rushbrook, à la tête de Ford Performance, toujours pour MotorTrend. "Et nous pouvons faire ça avec une voiture de série, ce qui nous permet de bénéficier pleinement du transfert de technologie dans les deux sens et d'établir un lien significatif avec nos fans passionnés."

"Les prototypes d'IMSA et de WEC ajouteraient un élément d'électrification mais nous sommes très satisfaits de l'électrification, tant du point de vue technique que marketing, que nous aurons en WRC avec la Puma hybride et désormais en F1."