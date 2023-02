Vasseur a la même approche chez Ferrari et chez Sauber

Charger le lecteur audio

Frédéric Vasseur a pris ses fonctions à la tête de la Scuderia Ferrari il y a un mois, prenant le relais de Mattia Binotto après une saison 2022 où le grand potentiel de la F1-75 n'a pas été pleinement concrétisé. Auparavant, Vasseur a passé cinq ans et demi comme directeur d'équipe chez Alfa Romeo, écurie qui a tout de Sauber sauf le nom. Les deux structures n'ont pas la même envergure, puisqu'il y a peu ou prou le double d'employés à Maranello par rapport à Hinwil.

Cependant, d'après Frédéric Vasseur, cela ne change pas grand-chose à sa tâche. "Comme je m'y attendais, j'ai pris deux ou trois kilos lors des trois ou quatre premières semaines !" s'esclaffe ce Français bon vivant, avant de retrouver son sérieux : "L'équipe est plus grande, mais en fin de compte, ce n'est rien de problématique. L'ADN et l'approche sont bien plus importants que la taille de l'entreprise. Je pense que gérer une écurie est différent de gérer une autre entreprise, car il n'y a pas besoin de motiver les gens. La motivation est là, la motivation est très puissante en matière de gestion."

"La taille de l'entreprise, ce n'est pas un gros problème quand on gère une entreprise d'un millier de personnes : on a affaire aux deux ou trois premières rangées. On ne peut pas entrer dans le détail avec tout le monde. L'approche est donc similaire dans la gestion d'une écurie comme Sauber et de Ferrari."

"La grande différence, je dirais, est que les attentes sont différentes, la pression est différente, mais je pense que l'on peut prendre la pression de manière positive. Et, bien sûr, la sensation et l'ambiance dans l'équipe sont différentes. Comme l'a dit Carlos [Sainz], je crois que c'est la seule écurie où, quand on arrive à l'usine à 7h du matin, il y a déjà des gens qui nous attendent dehors. On sent la motivation et l'ambiance qui entourent l'équipe, c'est une grande source de motivation pour tout le monde."

Les tifosi adorent Ferrari, et la Scuderia le leur a bien rendu en permettant à certains d'entre eux d'assister à la présentation et au shakedown de la nouvelle SF-23 pour la saison 2023 de Formule 1.

Propos recueillis par Roberto Chinchero