"Tout est parti en fumée" : Steiner frustré par le zéro pointé de Haas

Alors que Haas entrevoyait une arrivée dans les points au Grand Prix de Miami lors de l'intervention du Safety Car, l'écurie américaine a finalement quitté la Floride les mains vides. Mick Schumacher, le mieux placé des deux hommes en blanc à la relance de l'épreuve, visait les deux points de la neuvième place, néanmoins un excès d'engagement dans une tentative de dépassement l'a vu heurter la monoplace de Sebastian Vettel, ce qui a ruiné la course des deux Allemands.

De son côté, Kevin Magnussen a pris un mauvais pari en rentrant au stand lors de la neutralisation pour chausser des pneus mediums plus frais, ce qui l'a sorti du top 10. Pensant remonter rapidement, le Danois s'est emmêlé les pinceaux en tentant d'effacer une autre Aston Martin, celle de Lance Stroll. Un accrochage avec le Canadien dans les derniers tours l'a poussé à l'abandon.

Après des qualifications difficiles, conclues aux quinzième et seizième rangs pour Schumacher et Magnussen, l'écurie américaine était parvenue à redresser la barre en course. Ces deux incidents séparés de quelques minutes, qui ont poussé Haas à faire une croix sur les points, ont donc été source de frustration pour le directeur, Günther Steiner.

"Nous étions en mauvaise posture [en qualifications]", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Je pense que tout le monde s'est ressaisi, nous nous sommes remis dans une bonne position et ensuite, à dix tours de la fin, tout est parti en fumée."

"Qui ne serait pas déçu après un week-end comme celui-là ? Je pense que nous n'avons personne d'autre à blâmer que nous-mêmes. Nous étions remontés dans les points, il était possible de mettre les deux voitures dans les points, et nous avons tout perdu au restart. C'est très décevant parce que je pense que les gars s'étaient très bien ressaisis. On a fait quelques erreurs et on repart avec rien. Enfin, pas avec rien, on repart avec des pièces cassées."

S'il a reconnu que la forme actuelle de Haas était encourageante, Steiner a affirmé que l'équipe ne pouvait pas se permettre de passer à côté de telles opportunités : "C'est positif mais il faut utiliser son potentiel. Avec une voiture comme celle-ci, ce sont des opportunités gâchées. Je suis très déçu de cette course."

"Nous devons retourner à la case départ et voir ce que l'on fera en Espagne et à Monte-Carlo. Nous devons faire mieux que ça parce que nous avons la machine pour. Toute l'équipe repart avec les mains vides. Pour moi, l'équipe est ce qui est le plus important. On ne peut pas continuer à dire qu'il y aura une autre course parce que, tout à coup, on arrive en fin d'année, on attend la 24e course, et elle n'arrivera pas."