Gasly convaincu que Bakou restera une "exception" pour Alpine

Le Grand Prix de Miami arrive à point nommé pour une écurie Alpine qui a à cœur de laisser derrière elle son week-end azéri. À Bakou, les bolides bleu et rose ont accumulé les problèmes, avec plusieurs pépins techniques et un accident pour Pierre Gasly en qualifications, et le week-end s'est achevé sur un zéro pointé.

La frustration était d'autant plus grande que l'Alpine A523 disposait en Azerbaïdjan d'un nouveau plancher. Jusque-là, les voyants sont au vert quant à cette nouvelle pièce, qui semble donner satisfaction et même dépasser les attentes. Pierre Gasly est ainsi impatient de pouvoir l'exploiter, avec ce week-end trois séances d'essais libres pour mener de précieux tests.

"Nous voulons clairement rebondir après le mauvais week-end à Bakou et la mauvaise performance que nous avons montrée", commente le Français. "Nous croyons véritablement que nous avons bien plus de potentiel et que c'était l'exception qui confirme la règle, alors je suis juste content de remonter dans la voiture d'emblée afin d'être plus performant ici."

"Il n'y avait malheureusement pas grand-chose à retenir de ce week-end, pour nous. Il a mal commencé et s'est mal terminé. Ce n'était simplement pas une belle performance de notre part. Nous sommes tous déçus. Nous savons tous qu'il y a bien davantage à tirer de notre package, comme nous l'avons montré depuis le début de l'année. Nous savons que nous voulons obtenir plus de performance."

"Ce n'est pas que nous étions satisfaits lors des premières courses, mais nous ne pensons pas avoir vraiment pu démontrer tout le potentiel de l'évolution de Bakou. Alors on verra ce week-end. Nous avons un plan de test assez chargé en essais libres, et j'ai hâte de voir où cela nous positionnera sur un tracé plus traditionnel comme celui de Miami."

Rappelons qu'à la suite de son week-end catastrophique de Bakou et de l'accrochage survenu à la fin du Grand Prix d'Australie, Alpine reste sixième du championnat des constructeurs avec seulement huit points au compteur. Pierre Gasly, lui, est quatorzième du classement des pilotes, avec quatre petites unités à son actif.