Gasly déplore un "manque de charge aéro" incompréhensible

Pierre Gasly avait la mine des mauvais jours après les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour la quatrième fois seulement cette saison, la Q3 a échappé au pilote AlphaTauri, qui ne s'est qualifié que douzième ; de surcroît, il a été battu par son coéquipier Yuki Tsunoda, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis le début de l'année.

Lors de la séance, Gasly s'était plaint de soucis au freinage, et il a développé son point de vue auprès de Canal+ juste après son élimination prématurée. "Depuis le début du week-end, on voit que j'ai un manque de charge aéro sur ma voiture, on n'arrive pas à comprendre pourquoi", déplore le Français. "Ça a été compliqué pendant tous les essais libres, et encore une fois en qualifs."

"On va voir ce qu'on peut faire, mais depuis le début du week-end avec cette voiture, malheureusement on a beaucoup de soucis, on glisse énormément, et c'est très bizarre. On arrive à le voir sur les données. Pour l'instant on n'a pas réussi à trouver la solution, donc on va travailler ce soir. Il reste encore une course, c'est demain qu'on marque les points, on va essayer de faire du mieux possible."

Cependant, dans le communiqué envoyé par la Scuderia après les qualifications, le son de cloche est relativement différent du côté du directeur technique Jody Egginton, qui salue les progrès réalisés au niveau des réglages et attribue la contre-performance de Gasly à d'autres facteurs.

"Je pense que l'on peut dire qu'un bon pas en avant a été fait au niveau de l'équilibre et de la performance de la voiture des deux côtés du garage, les deux pilotes confirmant des améliorations en EL3, à la suite d'un peaufinage de l'équilibre aéro au début de cette séance", déclare Egginton. "Ce bon début de journée a permis des modifications très réduites pour la dernière séance qualificative de la saison afin que les voitures soient rééquilibrées en vue du changement de conditions de piste lors des qualifications plus tardives ici à Abu Dhabi. Ces ajustements ont été bien anticipés et les deux voitures étaient relativement bien équilibrées en Q1, où elles ont franchi le cap sans problème."

Voici donc comment le Britannique décrit les deux runs infructueux de Gasly en Q2 : "Pierre a été malheureux en perdant l'arrière au virage 9, ce qui a compromis ce virage et le reste de son tour. […] Malheureusement, Pierre a subi du trafic dans son tour de sortie des stands et n'a pu exécuter un tour clair."

Quoi qu'il en soit, Gasly va tenter d'ajouter quelques unités aux 100 points qu'il a déjà au compteur, mais les statistiques ne sont pas en sa faveur : il a marqué 99 de ces points lors des 17 courses où il s'est élancé dans le top 10, contre un seul dans les quatre épreuves où il prenait le départ au-delà.