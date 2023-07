Gasly appelle à la responsabilité de tous pour éviter les blocages

Cinquième piste la plus courte du calendrier en distance, le tour du tracé du Red Bull Ring est néanmoins le plus court en temps en raison de sa nature à haute vitesse. L'an passé, Max Verstappen avait ainsi signé la pole position en 1'04"984, soit environ six secondes de mieux qu'à Zandvoort.

Cette situation, couplée à la nécessité de garantir d'avoir suffisamment d'air "propre" devant soi et une performance pneumatique optimale afin d'être au maximum des capacités de la monoplace au moment de s'élancer, a eu tendance ces dernières saisons à créer des embouteillages dans le dernier secteur et des différences de vitesse parfois importantes.

En 2023, avec la modification du format sprint, il y aura deux séances de qualifications lors du Grand Prix qui débutera ce vendredi : celle qui décidera de la grille de la course de dimanche, en fin de journée, et celle qui décidera de la grille du sprint (le fameux shootout), samedi matin. Aussi, certains s'attendent à ce que les risques de situations de blocage soient multipliés.

Pierre Gasly, qui a été doublement pénalisé pour cela en Espagne puis en a été victime, de la part de Carlos Sainz, au Canada, estime que tout le monde a un rôle à jouer pour éviter au maximum ces situations.

"C'est toujours délicat. Au Canada, ça nous a vraiment gênés et ça a eu un impact assez important sur notre week-end. En tant que pilote, vous essayez toujours de faire de votre mieux. Il y a des circuits où il est très facile de contrôler le trafic, et d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Montréal est l'une de ces pistes compliquées, l'Autriche va être pénible."

"Je pense que sur ce circuit spécifique, toute l'équipe – les pilotes, les ingénieurs et tous ceux qui peuvent nous aider et nous soutenir à l'intérieur de la voiture pour faire un meilleur travail – devra être au top de sa forme parce que c'est un circuit court. Tout le monde essaie de creuser des écarts."

Le Français ne manque pas d'insister sur l'impact d'une gêne sur le week-end entier, que l'on en soit victime ou coupable. "Vous ne voulez pas gêner qui que ce soit et affecter [les autres]. Parfois, cela pénalise l'ensemble de votre week-end."

"Il ne s'agit pas seulement des qualifications, mais à partir du moment où vous démarrez de la 17e place depuis le fond de la grille, cela change toute la philosophie de votre course. Cela va être difficile. J'espère que tout le monde pourra gérer cela de la meilleure façon possible."

Une rencontre des pilotes avec des représentants de la FIA était prévue ce jeudi soir, pour évoquer différents sujets, dont celui-ci.

