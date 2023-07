Leclerc : "Important de confirmer les bonnes sensations du Canada"

Ferrari étrennait, au Grand Prix d'Espagne, de nouvelles pièces sur sa SF-23 après un début de saison particulièrement décevant. Et si la Scuderia n'a finalement pas brillé à Barcelone, elle a offert une meilleure prestation lors de l'épreuve suivante, au Canada, avec son deuxième meilleur résultat de l'année d'un point de vue comptable.

La remontée réalisée par Charles Leclerc et Carlos Sainz à Montréal, qui ont tous deux gagné six positions en course, a redonné espoir dans le camp rouge, bien que Leclerc ait estimé que le Cheval cabré devait encore progresser.

"C'était bien [mais] nous sommes encore loin du niveau que nous voulons atteindre car je continue de penser que Red Bull était la voiture à battre au Canada – même si Helmut [Marko] a dit que nous avions la voiture la plus rapide en piste, ce que je ne crois pas, honnêtement", a-t-il confié dans le paddock du Red Bull Ring.

Le Monégasque s'est toutefois réjoui du chemin parcouru par son équipe depuis Barcelone. Une attention toute particulière sera accordée à la performance en Autriche en raison de la différence de caractère entre le tracé du Red Bull Ring et celui de Montréal.

"C'est un pas dans la bonne direction, surtout en termes de constance et de sensations. Lorsque ces deux éléments sont réunis, les performances sont normalement meilleures. Mais ici [en Autriche], le circuit est très différent et il sera important de confirmer les bonnes sensations du Canada", a indiqué Leclerc.

"La première partie de saison s'est résumée à essayer de comprendre cette voiture et pourquoi nous étions si inconstants d'un circuit à l'autre. Il est donc important que nous confirmions le pas en avant que nous pensons avoir fait avec les nouvelles pièces en Espagne."

Gagner ? "Ce n'est pas pour ce week-end"

Le Grand Prix d'Autriche 2023 marquera également un anniversaire contrariant pour les hommes et les femmes de Maranello : celui de la dernière victoire Ferrari en F1. Cela fait en effet près d'un an (10 juillet 2022) que la Scuderia s'est imposée en course pour la dernière fois. Leclerc l'avait emporté en Autriche après s'être incliné lors du sprint. Et selon le #16, il faudra encore patienter avant de revoir un pilote Ferrari sur la plus haute marche du podium.

"Au final, il s'agit d'essayer de tout mettre bout à bout, ce que nous n'avons pas réussi à faire cette année", a-t-il ajouté. "Je sens encore qu'il nous manque encore beaucoup [pour gagner], surtout en termes de rythme de course par rapport à Red Bull. Ce n'est donc pas pour ce week-end."