GP d'Australie : les nouvelles pièces des F1 expliquées

Un petit élément intéressant a été ajouté au mât de l'aileron arrière de la Ferrari SF-24, avec une ailette de chaque côté de la pièce. Il est quelque peu surprenant que nous n'ayons pas vu d'équipes aller dans cette direction auparavant, étant donné que le travail aérodynamique dans cette zone est clairement autorisé.

Gros plan sur le museau de la Red Bull Racing RB20 Photo de: Giorgio Piola

Red Bull a installé une caméra de chaque côté du nez de la RB20, qui observent les déflecteurs des roues avant. Des autocollants cibles ont également été apposés sur ces éléments afin d'évaluer le degré de flexion lorsque la voiture est en mouvement.

L'aileron avant de la Stake C44 Photo de: Giorgio Piola

Vue d'ensemble de l'aileron avant de Stake, avec notamment une disposition différente pour les caméras sur les côtés du nez, qui fixent quant à elles les extrémités de l'aileron.

VCARB 01 Photo de: Giorgio Piola

Gros plan sur l'extérieur de l'aileron avant de la VCARB 01, qui comporte des volets enroulés et deux ailettes afin de générer plus d'outwash.

L'aileron avant de la Stake C44 Photo de: Giorgio Piola

Un aperçu du nouvel aileron avant utilisé sur la Stake C44 ce week-end, qui présente un volet supérieur révisé ainsi qu'un volet semi-détaché.

Mercedes F1 W15 Photo de: Giorgio Piola

Gros plan sur l'aileron avant de la Mercedes W15, qui n'a pas changé par rapport aux épreuves précédentes. Mais ses nombreux détails aux extrémités et dans la nouvelle disposition des volets supérieurs attirent notre attention.

Mercedes F1 W15 Photo de: Giorgio Piola

Avant le Grand Prix d'Australie, Mercedes avait laissé entendre qu'il effectuerait quelques expériences supplémentaires sur la W15 afin de mieux comprendre certains de ses points faibles. Nous pouvons les voir ici, avec des capteurs supplémentaires placés sur l'aileron avant.

Le diffuseur de la Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

Gros plan sur l'arrière de la Red Bull RB20, y compris le beam wing, le diffuseur et les déflecteurs inférieurs des freins arrière. Notez la différence d'épaisseur entre le haut et le bas.

Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

Un gros plan du plancher de la RB20 montre comment l'ailette d'extrémité y est empilée pour combiner l'efficacité des deux éléments.

Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

Une autre prise de vue de cette zone montre le design de l'ailette à bords arrondis, avec les virures angulaires utilisées pour aider à contrôler la trajectoire du flux d'air.

Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

Contrairement au Grand Prix d'Arabie saoudite, la grille d'aération du capot moteur est en place au GP d'Australie. Elle permet de rejeter la chaleur générée par les refroidisseurs, alimentés en air frais par les prises d'air situés aux extrémités du Halo.

Ferrari SF-24 Photo de: Matt Kew

Vue d'ensemble de l'arrière de la Ferrari SF-24, l'équipe ayant opté pour une seule sortie sur le panneau latéral interchangeable du capot moteur.

Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

Gros plan sur la jonction entre le plancher et le châssis, qui est soigneusement façonnée pour aider le flux d'air à trouver un chemin vers les fines entrées d'air du ponton.

Ferrari SF-24 Photo de: Uncredited

Gros plan sur le conduit situé sur le côté du châssis de la Ferrari SF-24, et sous l'entrée principale du ponton.

McLaren MCL38 Photo de: Uncredited

La McLaren MCL38 est équipée d'un beam wing à un seul élément pour réduire la traînée et augmenter la vitesse de pointe. Notez les pièces métalliques ajoutées aux coins supérieurs de l'aileron arrière pour réduire la flexion.

McLaren MCL38 Photo de: Uncredited

La section torsadée du bord du plancher de la McLaren MCL38.

Ferrari SF-24 Photo de: Uncredited

Gros plan sur le beam wing de la Ferrari SF-24, avec la petite ailette à l'arrière de la structure de crash-test.

Ferrari SF-24 Photo de: Uncredited

Le travail minutieux effectué par Ferrari autour de l'extrémité du Halo. La section en forme de col de cygne rejoint le conduit situé à côté du Halo.

Le plancher de l'Aston Martin AMR24 Photo de: Uncredited

L'avant du plancher et la section du ponton de l'Aston Martin AMR24 regorgent de détails intéressants, notamment le panneau inférieur et l'agencement des entrées d'air, ainsi que la jonction entre le châssis et le plancher, qui forme des contours pour améliorer l'écoulement de l'air en aval.

Red Bull RB20 Photo de: Uncredited

L'arrière du plancher de la Red Bull RB20 montre à quel point les surfaces sont profilées afin de mieux gérer le flux d'air. Notez également le trou de souris dans la paroi latérale du diffuseur, qui aide à gérer les vortex.

L'aileron arrière de l'Alpine A524 Photo de: Matt Kew

Une photo de l'arrière de l'Alpine A524 montre la disposition du beam wing, ainsi que le petit déflecteur inférieur du frein.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Stake a équipé la C44 d'instruments de mesure derrière les roues avant afin d'évaluer l'impact de l'aileron introduit en Australie.