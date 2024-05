Le GP de Las Vegas va lancer des billets plus abordables

S'exprimant dans le podcast JA on F1 sur Autosport, la directrice générale du GP de Las Vegas, Renee Willm, a admis que la course devait offrir des opportunités beaucoup plus abordables que celles de la course inaugurale en 2023.

"Nous avons considérablement modifié notre échelle de produits cette année. Nous avons créé beaucoup plus d'entrées générales avec différents thèmes", explique-t-elle. "Notre admission générale sur 'Sphere' est très axée sur le talent. Nous avons un programme extraordinaire de talents, une fête sur trois jours. Si vous avez un billet pour l'événement, vous pouvez profiter de ces concerts."

"Nous avons également une nouvelle Flamingo Zone, notre billet d'entrée générale le moins cher, qui comprendra également des places assises pour les fans. Ce prix est nettement inférieur à celui de l'année dernière. Enfin, nous allons créer une troisième zone d'admission générale, qui sera annoncée prochainement, plus près de la Grand Prix Plaza, afin de permettre aux fans de vivre la course à un prix beaucoup plus abordable."

Le départ du GP de Las Vegas 2023. Photo de: Erik Junius

"Nous avons appris que nous devions vraiment élargir notre gamme de produits pour attirer de nouveaux fans. Au cours des cinq dernières années, un spectateur américain sur deux est un nouveau spectateur."

Willm s'est retrouvée sous pression l'année dernière en tant que PDG, responsable de l'organisation de la course la plus ambitieuse de la F1 seulement 18 mois après l'annonce initiale. Les autorités locales de Vegas ont récemment indiqué que l'impact économique de la course sur la ville avait été de 1,5 milliard de dollars, soit plus du double du Superbowl qui s'est déroulé trois mois plus tard.

Il y a eu quelques problèmes, des habitants mécontents des fermetures de routes et des invendus côté unités d'hospitalité, jusqu'à la plaque d'égout qui s'est soulevée pendant les essais, endommageant la Ferrari de Carlos Sainz. Mais la course a été spectaculaire et a permis à Willm de remplir son carnet de notes d'idées sur la manière d'améliorer l'épreuve pour sa deuxième édition.

"Je ne dirai pas que ce n'était pas difficile, c'était extrêmement difficile", déclare Willm. "Nous n'avions pas de cahier des charges. Nous avons eu un an et demi pour mener à bien ce projet, de l'annonce au lancement. Nous avons construit un bâtiment de 300 000 mètres carrés en l'espace de 11 mois et transformé l'emblématique Strip de Las Vegas en piste de course. Rétrospectivement, je ne sais pas à quoi nous pensions, mais c'était vraiment incroyable."

Photo de: Erik Junius

"C'est la passion absolue de Liberty pour la F1 qui nous a poussés à y dédier une équipe de personnes, dont je fais partie, et un gros investissement : 650 millions de dollars pour acheter le terrain et construire cet incroyable bâtiment que nous nous réjouissons de pouvoir bientôt activer tout au long de l'année. Mais c'est surtout le dévouement à la F1 et à l'autopromotion d'une course organisée pour la première fois qui a été déterminant."

Fait unique en F1, Willm est à la tête d'une équipe de direction à majorité féminine au Las Vegas GP et elle s'est engagée à créer des opportunités pour les femmes dans la discipline.

"J'ai eu la chance de grandir en travaillant pour deux associés principaux qui m'ont toujours fait participer à la discussion et demandé mon avis. J'étais de tous les appels et de toutes les réunions, et cela a signifié beaucoup pour moi lorsque j'ai évolué dans le monde professionnel, et j'ai cherché à leur rendre la pareille. Évidemment, j'aime promouvoir les jeunes femmes et les voir gravir les échelons. Lorsque nous regardons l'équipe de direction que nous avons mise en place au Grand Prix de Las Vegas, il s'agit d'une organisation dirigée par une femme. Nous n'avions pas l'intention de la faire gérer par des femmes. Il s'agissait de choisir les meilleures personnes pour les postes à pourvoir."

"Nous voulons créer des opportunités pour les femmes afin qu'elles puissent évoluer dans le rôle qu'elles souhaitent occuper, qu'il s'agisse d'une ingénieure, d'une mécanicienne, d'une dirigeante d'entreprise, d'une directrice d'équipe ou d'une pilote de F1. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de la F1 Academy et de tout ce que ce programme pourrait potentiellement apporter."

