"Difficile à gérer" selon Steiner, Grosjean rappelle le passé

Comme chien et chat, Günther Steiner et Romain Grosjean le seront visiblement jusqu'au bout ! Non conservé par l'écurie Haas F1 pour la saison prochaine, le pilote français est tourné depuis plusieurs semaines déjà vers la quête d'une nouvelle carrière dans une autre discipline. Ce week-end, le Grand Prix de Bahreïn marque la première étape de sa tournée d'adieux à la Formule 1, qu'il quittera au soir du rendez-vous d'Abu Dhabi, mi-décembre.

Entre le pilote tricolore et son directeur d'équipe, les relations ont parfois été tumultueuses, marquées par des déclarations sans langue de bois de l'un ou de l'autre. Jamais en reste au moment de remettre son pilote à sa place, Steiner a toujours pratiqué ainsi, et la situation a sans aucun doute explosé davantage au grand jour lorsque Netflix a commencé à introduire ses caméras dans le paddock il y a deux ans. À quelques jours de la séparation définitive, le patron de l'équipe américaine ne change rien à son discours. Interrogé sur l'apport de Grosjean, premier pilote à avoir rejoint le projet lorsque Haas a fait son entrée en F1 en 2016, il en souligne l'ampleur. Mais n'hésite pas non plus à évoquer une gestion parfois difficile de son pilote…

"Je dis toujours que chaque défi est une opportunité, et je crois que Romain peut parfois constituer un défi, mais quand nous l'avons dans un bon jour, au bon moment, c'est un grand atout pour l'équipe", résume Steiner. "Nous devons aussi le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Il a cru en Haas dès le début, il a été avec nous pendant cinq ans, ce qui montre aussi que nous avons cru en lui. Nous aurions pu le laisser partir au bout de trois ou quatre ans, mais nous l'avons gardé. Parfois il est un peu 'Romain', j'appelle ça 'être Romain' car il n'y a pas de mot pour ça ! Il est difficile à gérer, mais sinon, il a été un grand atout pour l'équipe et je crois qu'il entrera dans l'histoire de Haas F1, il en fait partie pour toujours."

La réponse de Grosjean

Présent devant la presse ce jeudi à Sakhir, Grosjean n'a pas tardé à avoir eu vent des derniers propos en date de celui qui est encore aujourd'hui son patron. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails", prévient-il, avant de donner tout de même quelques arguments pour plaider sa cause, renvoyant notamment Steiner à ses homologues du passé du côté d'Enstone.

"Je pense avoir apporté beaucoup à l'équipe", estime Grosjean. "J'ai eu des mauvais moments, oui, j'ai fait des erreurs, mais qui n'en fait pas ? Et puis, quand on a une mauvaise voiture, il faut pouvoir piloter à 105 % pour que tout aille bien, et quand on pilote à ce niveau, il y a de grandes chances de faire des erreurs. Quand on a une super voiture, on peut piloter à 99,8 % et ça permet d'être plus régulier. J'ai connu les deux situations, c'est pour ça que je peux le dire. Est-ce que je suis difficile à gérer ? Je ne sais pas. Mais certains l'ont très bien fait avec moi par le passé, donc j'imagine que c'est possible."

Sur la question de son avenir, qui pourrait se dessiner du côté de l'IndyCar ou de l'Endurance, Grosjean se montre patient. "Pas de nouvelles pour le moment de mon côté", répond-il. "J'espère que ça arrivera bientôt. La porte de la Formule 1 ? Il ne faut jamais dire jamais, mais le principal objectif pour moi à l'avenir est d'être là où je peux me battre pour des podiums et des victoires, car c'est quelque chose qui me manque trop aujourd'hui."