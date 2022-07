Haas réussit sans évolutions : entre perplexité et optimisme

Charger le lecteur audio

Les performances de la Haas VF-22 sont difficiles à déchiffrer, c'est le moins que l'on puisse dire. Aucune évolution majeure n'a été apportée à la monoplace américaine jusqu'à présent, et pourtant, ses résultats sont en dents de scie… tout en ayant tendance, étrangement, à s'améliorer ces derniers temps.

Kevin Magnussen, par exemple, a alterné qualifications en Q3 et éliminations en Q1 lors des cinq premiers Grands Prix de la saison. Aucune Haas n'a passé le cap de la première phase à Bakou, mais Magnussen et son coéquipier Mick Schumacher se sont qualifiés cinquième et sixième à Montréal, avant un nouveau double échec à Silverstone (Magnussen 17e, Schumacher 19e) et une autre réussite le week-end dernier au Red Bull Ring (Magnussen sixième, Schumacher septième).

"À ce stade de l'année, être encore aussi compétitif, c'est un peu surprenant, je dois dire, et très réconfortant", a déclaré le Danois à l'issue des qualifications autrichiennes, son partenaire allemand s'en faisant l'écho : "Je pense que nous sommes tous assez surpris, mais en bien. J'ai bon espoir que nous fassions un autre pas en avant avec les évolutions que nous allons avoir."

Le directeur d'équipe Günther Steiner, lui aussi, était particulièrement enthousiaste après un sprint conclu par Magnussen et Schumacher aux septième et neuvième rangs : "Ça surprend beaucoup de gens, comme vous [journalistes], j'imagine ! Mais c'est ce que nous avons fait. Nous savons qu'il y avait davantage [de potentiel à tirer du package de base], et par conséquent, pourquoi se presser de faire quelque chose ? Même les pilotes disent qu'ils n'auraient jamais cru que cette voiture puisse encore se qualifier sixième et septième, quand tous les autres apportent des évolutions ici."

"Oui, [les autres] apportent des évolutions, mais vous [journalistes] ne savez pas quelles évolutions ils apportent, alors comment pouvez-vous les évaluer ? Nous savons exactement ce que nous faisons, et nous pouvons juste faire de notre mieux, faire ce que nous pensons savoir bien faire. Nous croyons en nous. Je pense que nous avons prouvé que la voiture était encore compétitive. Des évolutions vont arriver, en espérant qu'elle devienne encore plus compétitive."

Kevin Magnussen devant Mick Schumacher lors du sprint

En effet, l'unique package majeur d'évolutions prévu par Haas F1 Team devrait être installé sur la voiture d'ici la trêve estivale, mais quel sera leur véritable impact sur la position de Haas dans la hiérarchie ? Kevin Magnussen se méfie, lui qui a connu la déroute d'une campagne 2019 où les nouveautés avaient eu un effet négatif sur la monoplace, le scepticisme du vétéran Romain Grosjean ayant longtemps été ignoré.

"C'est enthousiasmant, vraiment", déclare Magnussen quant aux résultats obtenus sans évolutions, à l'issue d'un Grand Prix d'Autriche conclu au huitième rang malgré un léger problème moteur, tandis que Schumacher a fini sixième. "Mais il faut faire attention avec ces évolutions parfois : les autres écuries ne semblent pas avoir trouvé tant [de performance] avec les leurs. Espérons pouvoir trouver quelque chose avec les nôtres, mais je ne m'attends pas à un retournement de situation. Je pense que si l'on peut faire un léger pas en avant, c'est bien."

"Personne ne sait ce qui est possible [avec les évolutions], mais lors de cette course, nous étions certainement la quatrième ou la cinquième écurie la plus rapide. Ce week-end, Alpine, McLaren et nous-mêmes paraissions très compétitifs dans ce milieu de peloton, et si nous pouvons tenir leur rythme, ce sera du super travail. Nous sommes à leur niveau maintenant et n'avons pas d'évolutions, alors espérons que quand nous les aurons, elles pourront nous placer à l'avant de ce milieu de peloton."

En ce qui concerne le championnat des constructeurs, grâce à un résultat d'ensemble quasi inédit, Haas vient de dépasser AlphaTauri et va désormais prendre Alfa Romeo pour cible. L'écurie américaine a infligé à la structure italo-suisse un 19-0 sur les deux derniers Grands Prix, mais le bilan était quasiment l'inverse sur les cinq courses précédentes : 26-0 pour Alfa.