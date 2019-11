Steiner : Haas, une équipe "avec 11 défenseurs et aucun buteur"

Un problème de mise en température des pneumatiques aura tenu toute la saison chez Haas, ce qui a souvent amené les pilotes à chuter dans la hiérarchie en course, et l'équipe a été incapable de résoudre le problème à court terme. Steiner a admis que la frustration est difficile à accepter, mais il espère que si l'équipe règle ses problèmes pour 2020, elle pourra rapidement passer à autre chose.

"C'est difficile pour le moment", a déclaré Steiner, dont l'équipe pointe à la neuvième place du championnat des constructeurs à deux courses du terme de la saison. "C'est comme avoir une équipe de football avec 11 défenseurs et aucun buteur, et que tout le monde vous attaque. Vous ne pouvez rien faire."

Lire aussi : Haas va réfléchir à son avenir en F1 au-delà de 2020

"On limite les dégâts et si tous les autres font du bon travail, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez rien faire. Chaque stratégie que vous choisissez est ratée car vous reculez toujours dans la hiérarchie. Vous savez déjà que si tout ne se passe pas à la perfection, c'est toujours pareil, on recule. Nous ne pouvons rien y faire. Nous sommes là comme des proies faciles."

Haas ne parvenant pas à comprendre pourquoi sa voiture a autant de difficultés cette année, tout le monde au sein de celle-ci espère pouvoir rebondir en 2020. Et pour Steiner, la saison prochaine représente la possibilité de commencer quelque chose de totalement différent : "J'espère que l'on pourra ouvrir un nouveau livre. Pas une nouvelle page, un nouveau livre."

"Pour moi, 2019 n'a jamais existé et l'on peut oublier que cette année s'est vraiment déroulée. C'est très difficile. J'ai vraiment hâte d'en avoir terminé. Pouvoir surmonter ce défi, c'est ce qui vous fait tenir. J'essaie de ne pas trop m'agacer de la situation. Peut-être que ça me fera apprécier davantage les bons jours quand ils reviendront. Vous avez besoin de passer par les bas pour apprécier les hauts."

Kevin Magnussen, pilote de l'équipe Haas, juge qu'il est important que l'équipe ne soit pas trop sévère avec elle-même, et pense qu'elle doit se rappeler jusqu'où elle est allée en F1 ces dernières années : "Nous avons eu une saison 'sans' cette année, ce qui n'est pas génial, mais nous avons terminé cinquièmes du championnat l'an dernier. C'est un accomplissement impressionnant pour une troisième année."

"Toro Rosso ne l'a jamais fait, ils n'ont jamais terminé cinquièmes. Nous avons déjà fini plus haut que Toro Rosso, et je pense que c'est très impressionnant. Les gens oublient ce que nous faisons vraiment rapidement. Nous voulons toujours plus, tout le temps, mais parfois, il est bon de s'arrêter et de regarder en arrière pour voir que l'on a fait de très belles choses. Et nous pouvons le faire de nouveau."