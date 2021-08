Hamilton déplore une "énorme bosse" qui "gâche" le Raidillon

Lewis Hamilton a connu une journée compliquée sur le circuit de Spa pour débuter le Grand Prix de Belgique 2021 de F1. Même si son programme a été passé en revue sans trop de problèmes, le Britannique a notamment estimé que sa Mercedes W12 "ne faisait pas corps" avec lui ce vendredi, bien que son meilleur temps soit seulement à 0"072 de la marque de référence signée par Max Verstappen lors des Essais Libres 2.

Le septuple Champion du monde s'est également montré déçu, au sortir des essais libres, au sujet de l'enchaînement mythique du circuit de Spa, à savoir le Raidillon de l'Eau Rouge. Précisons d'emblée que ces propos ont été tenus avant le carambolage survenu lors des qualifications de W Series dans ce même enchaînement, et qui a entraîné l'hospitalisation d'Ayla Agren et Beitske Visser pour "de plus amples examens", comme l'a indiqué le championnat dans un communiqué.

"C'est un grand, grand circuit", a commencé Hamilton. "C'est très bosselé désormais dans Eau Rouge, il s'est passé quelque chose. Ils l'ont un peu gâché avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle bande [d'asphalte], mais il y a une énorme bosse au point de compression, ce qui n'est jamais arrivé auparavant."

"C'est vraiment, vraiment brutal pour tout le [corps]. Vous le sentez à l'arrière. Mais je suis sûr qu'ils vont corriger ça. Je pense que ça a quelque chose à voir avec les coulées de boue, la pluie, ou quelque chose comme ça." Une référence aux graves inondations qui ont touché l'Europe centrale et la zone de Spa plus particulièrement ces derniers mois.

