Hamilton et son cockpit : les faits derrière les mots

Charger le lecteur audio

Mercedes a ouvertement admis que sa W14 de 2023 n'avait pas répondu à ses attentes, ce qui a d'ores et déjà entraîné un changement de cap dans son programme de développement afin de retrouver une partie des performances attendues pour rattraper ses rivaux.

Il est toutefois apparu clairement que la voiture présentait également des défauts de conception fondamentaux qui ne peuvent pas être corrigés en cours de saison et qui nécessiteront une refonte plus importante du concept général lorsque l'équipe élaborera sa prochaine voiture.

La position du cockpit semble être l'un de ces problèmes, Hamilton critiquant l'approche que l'équipe a adoptée jusqu'à présent avec la nouvelle réglementation.

"Je ne sais pas si les gens le savent, mais nous sommes assis plus près des roues avant que tous les autres pilotes. Notre cockpit est trop proche de l'avant. Lorsque vous pilotez, vous avez l'impression d'être assis sur les roues avant, ce qui est l'une des pires sensations que l'on puisse ressentir au volant d'une voiture."

LIRE AUSSI - Lewis Hamilton en dit plus sur ses difficultés

"Si vous conduisiez votre voiture chez vous et que vous tiriez les roues pour les mettre juste sous vos jambes, vous ne seriez pas content à l'approche d'un rond-point. Cela modifie donc l'attitude de la voiture et la façon dont vous percevez ses mouvements. C'est plus difficile à prévoir que lorsque vous êtes assis plus loin, plus au centre. C'est quelque chose qui me pose vraiment problème."

"J'ai écouté l'équipe, elle m'a dit que c'était la direction à prendre. Si j'avais su ce que je ressentirais, ça ne se serait pas fait. Et il faut que cela change pour l'avenir, sans le moindre doute."

L'équipe a manifestement procédé à des changements pour lutter contre les effets néfastes que le marsouinage et les rebonds ont eus sur ses pilotes la saison dernière. Cependant, la position du cockpit n'a pas évolué, car un tel changement aurait nécessité une modification drastique du design de la voiture.

La structure d'impact latérale de la Mercedes W14.

En effet, le choix de l'emplacement de l'habitacle a des répercussions sur l'ensemble de la voiture, notamment sur la répartition du poids, la suspension et l'aérodynamique.

Étant donné que la décision de Mercedes de maintenir le concept "zéro ponton" a fait l'objet de beaucoup d'attention, nous devrions peut-être commencer par là, car les structures de protection contre les impacts latéraux (SIPS) ont été logées dans une aile centrale sur les W13 et W14.

LIRE AUSSI - Russell : Révolutionner la Mercedes W14 "reste vraiment nécessaire"

Longitudinalement, les SIPS supérieures disposent d'une fenêtre de 50 mm dans laquelle elles peuvent être fixées, mais cela est également dicté par la position du cockpit, ce qui signifie que si Mercedes avait opté pour un recul plus important du cockpit en 2023, il aurait fallu placer ces structures plus en arrière.

Cela aurait également entraîné des changements dans le design des pontons et aurait pu conduire à l'abandon total du projet actuel de Mercedes. Au lieu de cela, l'équipe a fait quelques concessions concernant l'entrée du ponton, qui a été rendue plus étroite, tout en étant agrandie en hauteur et repoussée vers l'arrière par rapport à la W13.

Comparaison des Mercedes W13 et W14.

La position de l'essieu avant est également un facteur dans la sensation que Hamilton ressent avec la W14. Cette décision est dictée par la réglementation et exige que l'essieu soit situé dans une fenêtre longitudinale de 100 mm derrière la partie la plus avancée du châssis (ou bulkhead).

À titre de comparaison, la position déjà plus reculée du cockpit de Red Bull place non seulement ses pilotes plus loin de l'essieu avant, mais crée également plus d'espace dans la zone située sous le pilote, ce qui permet de placer sous le châssis une partie de l'électronique et d'autres équipements auxiliaires habituellement logés dans l'espace confiné des pontons.

Cela présente l'avantage supplémentaire d'offrir plus d'options en termes de design du ponton, Red Bull étant en mesure d'augmenter la taille de sa partie inférieure par rapport à certains adversaires.

Comparaison de la position de l'essieu avant sur les Red Bull RB18 (en rouge) et RB19 (en noir).

Fait notable, si Mercedes n'a pas apporté de changements pour 2023, Red Bull l'a fait, avec une nouvelle suspension avant qui place l'essieu plus en avant qu'il ne l'était sur la RB18.

On ne sait pas si cela constitue une contre-mesure par rapport aux changements apportés par Pirelli, qui visaient à réduire le sous-virage généré par les pneus avant en 2022, ou une amélioration générale liée au positionnement privilégié par l'écurie de Milton Keynes vis-à-vis de sa F1 précédente.

LIRE AUSSI - Mercedes va modifier sa suspension pour le confort de Hamilton

Cependant, il est clair que cela influe sur le comportement de la voiture, tout en modifiant la relation aérodynamique que la turbulence générée par la roue avant (le fameux "tyre squirt") entretient avec l'aileron avant, le plancher et les pontons.

Comparaison de la position du cockpit de la Mercedes W14 et de la Red Bull RB19.