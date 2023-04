Les longs breaks en début de saison F1, une solution d'avenir ?

Charger le lecteur audio

Avec l'annulation du Grand Prix de Chine 2023, le calendrier de la Formule 1 s'est doté d'une inattendue pause de quatre semaines entre les épreuves d'Australie et d'Azerbaïdjan. Ce genre d'écart entre deux manches d'une saison en cours est devenu très rare de nos jours et n'existe plus qu'au moment de l'été, quand la discipline fait relâche en août et que les usines sont réglementairement fermées.

Il faut dire que les calendriers sont de plus en plus denses et, avec la volonté d'éviter que les saisons ne s'étirent trop dans le temps, les écarts de plus de deux semaines sont réduits à néant. La question de la fatigue, qu'elle soit physique, mentale ou psychologique, est depuis quelques années prise très au sérieux par les acteurs de la discipline et d'aucuns voient dans cette pause improvisée du mois d'avril une sorte d'expérimentation pour l'avenir afin de mieux préserver les membres des équipes, qui ont déjà travaillé d'arrache-pied durant l'hiver sur les nouvelles monoplaces.

C'est en tout cas une réflexion que le patron d'Alpine, Otmar Szafnauer, veut mener : "Bien qu'elle n'ait pas été planifiée, dans un calendrier qui compte 23 courses et de nombreuses doubles et triples courses consécutives, c'est bien d'avoir une pause de trois semaines à ce moment-là, une pause de trois semaines en août et une pause à Noël. Peut-être que la chance nous a permis d'apprendre que ce serait une bonne chose de procéder de cette manière."

"Peut-être qu'à l'avenir, nous devrions le faire à dessein. Je sais que la saison vient de commencer, mais on ne parle pas seulement du début de la saison, car beaucoup de gens ont travaillé dur pendant l'hiver, préparé la voiture pour les essais, puis les courses, et à présent, avoir un peu de repos est utile pour ce qui vient. Et puis en août, il y a une autre pause. C'est peut-être une façon de faire pour l'avenir."

Même son de cloche du côté de Günther Steiner, directeur de Haas, qui précise d'ailleurs que la pause ne change rien pour les membres de l'écurie qui travaillent à l'usine, sur le développement de la monoplace notamment, mais aidera l'équipe qui se déplace sur les courses. "Notre plan de développement est établi à l'avance et cette pause ne fait pas une réelle différence [en termes de développement] parce que l'équipe de course ne travaille pas dessus", explique-t-il.

"C'est plus pour l'équipe de course. C'est l'occasion de se reposer un peu car le reste de la saison va être difficile. Je me suis contenté de dire aux gars : 'Allez-y doucement pendant ces trois semaines, ne faites rien que je ne ferais pas'."

"Le développement est en cours. Ce que nous faisons a déjà été planifié l'année dernière, mais il est évident qu'il est utile de ne pas avoir à apporter ces choses en Chine. Si quelque chose était prévu pour la Chine, on a un peu plus de temps pour l'améliorer et mieux se préparer, notamment grâce aux données recueillies après les premières courses. Mais l'essentiel, c'est que les gars se détendent un peu pour être prêts pour la partie la plus difficile de la saison."

Avec Matt Kew