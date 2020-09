Mercedes surpris par l'écart dans des "conditions compliquées"

Sur un tracé de Sotchi qui sourit historiquement à l'écurie allemande, Mercedes a fait preuve d'une nette domination ce vendredi lors des premiers essais libres du Grand Prix de Russie. Valtteri Bottas a signé le meilleur chrono des EL1 et des EL2, devançant Lewis Hamilton de 0"267 cet après-midi. Et derrière ? Un gouffre. Plus proche poursuivant avec une Renault étonnante en ce début de week-end, Daniel Ricciardo est à une seconde pleine du Finlandais. Malgré ces chiffres implacables, les pilotes Mercedes disent être loin de la satisfaction complète et en attendent plus pour les prochaines séances.

"Je n'ai pas eu l'impression d'être particulièrement rapide aujourd'hui", lance Hamilton. "Ça n'a pas très bien commencé. Les EL1 étaient assez mauvais, j'ai eu un blocage de roue au virage 1 avec les pneus tendres, puis j'ai chaussé les pneus durs et je les ai complètement détruits. Les EL1 étaient à oublier. En EL2, ça a beaucoup mieux commencé. J'étais juste un peu en retrait dans le premier et le deuxième secteur, mais le dernier était chouette. Je n'ai pas encore tout assemblé, mais c'est en cours. Il y a des choses que je dois améliorer sur le plan du pilotage et des réglages. C'est comme y aller étape par étape. La voiture a été performante. J'ai beaucoup de travail à faire ce soir, mais rien de nouveau."

Sur l'asphalte poussiéreux de l'Autodrome de Sotchi, tous les pilotes ont rencontré des difficultés ce vendredi, et l'écart qui sépare Mercedes du reste du peloton étonne Hamilton : "Même pour nous, ce n'était pas génial, franchement. L'adhérence est plutôt mauvaise, ça glisse beaucoup. J'ai été surpris de voir l'écart. Ce doit être encore pire pour ceux qui sont derrière. L'adhérence va augmenter et les choses pourraient se resserrer demain."

"Encore beaucoup à faire" selon Bottas

En dépit de ses deux meilleurs chronos du jour, Valtteri Bottas a également le sentiment que la marge de progression demeure importante pour Mercedes après ces deux premières séances.

"La première a été interrompue avec le drapeau rouge et tout le reste, donc le roulage était finalement limité", fait-il remarquer. "J'ai aussi eu un gros blocage de roue, qui a détruit un train de pneus. Lors de la deuxième séance, nous avons pu beaucoup rouler, et je n'ai pas fait tous les secteurs parfaits dans mon tour le plus rapide. Il y a donc encore beaucoup à faire. Les conditions étaient assez compliquées aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons vu beaucoup de monde commettre des erreurs."

"Sur les relais avec peu de carburant, j'avais toujours un peu de mal avec l'arrière de la voiture. Il y a quelque chose à analyser de ce côté. C'était plus comme du rallye que comme de la F1. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode la plus rapide ! Comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de temps à trouver, y compris au niveau des réglages. Le premier et le deuxième secteur sont vraiment bons, mais dans le troisième c'est un peu nerveux. Si nous pouvons bien faire les choses, je suis sûr qu'il y a du temps à gagner."