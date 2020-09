Lewis Hamilton déplore un tour "pas génial"

Sur le circuit de Silverstone où il compte déjà sept pole positions et autant de victoires, Lewis Hamilton a été devancé par Valtteri Bottas lors de chacun des trois segments qualificatifs ce samedi. Le sextuple Champion du monde s'était pourtant montré plus rapide que son coéquipier lors du premier run de Q3, en pneus tendres, avec 0"116 d'avance. Or, lorsque les Flèches d'Argent ont chaussé les mediums, l'amélioration de Hamilton a été minime, tandis que Bottas s'est propulsé 0"063 devant son chef de file.

"Ce n'était pas génial", a lâché Hamilton à l'issue de la séance. "Mais Valtteri a fait du bon travail et méritait la pole, j'imagine. Pour moi, ce n'était simplement pas un dernier tour parfait."

Bottas, quant à lui, peut se féliciter de la 13e pole position de sa carrière, acquise de haute volée après avoir longuement travaillé sur les réglages. "J'adore les qualifications, surtout quand ça se passe bien, c'est une bonne sensation", commente le Finlandais. "C'est vraiment cool d'avoir tiré le meilleur de moi-même et de la voiture. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant au niveau des réglages par rapport au week-end dernier. Je pense que c'est pour cette raison que la performance qualificative a été meilleure pour moi aujourd'hui que le week-end dernier. J'en suis vraiment, vraiment satisfait. Et encore une fois, je suis fier de piloter cette voiture exceptionnelle, elle est si rapide !"

Il s'agit désormais de concrétiser pour Bottas, dans un contexte où il n'a converti que cinq de ses 12 poles précédentes en victoire et où Hamilton reste sur trois succès consécutifs. "Mentalement, quand on part de la pole, on ne peut que viser la victoire", souligne-t-il. "Je pense que le rythme de course est là. Le premier job est de prendre un bon départ, comme je l'ai fait la semaine dernière, et de partir de là. Bref, la mentalité est d'essayer de gagner.

Quant à Hamilton, compte tenu des gommes plus tendres apportées par Pirelli ce week-end, il estime qu'il sera difficile d'exécuter une stratégie à un arrêt – stratégie qu'il n'avait d'ailleurs pu mener à son terme sans souci dimanche dernier, victime d'une crevaison dans le dernier tour.

"Je ne pense pas que beaucoup de pilotes vont parvenir à gérer les tendres", estime le vétéran britannique. "Déjà, je faisais de la gestion la semaine dernière, et le pneu n'a pas tenu jusqu'au bout. Il est donc extrêmement improbable que beaucoup de pilotes fassent un seul arrêt demain."

