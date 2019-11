Hamilton touché par les messages de Ron Dennis, Alonso et Vettel

Dix jours après avoir décroché un sixième titre mondial dont il peine encore à prendre conscience, Lewis Hamilton s'est dit particulièrement touché par le respect que lui ont témoigné plusieurs acteurs du paddock. Parmi les innombrables messages et félicitations qu'il a reçus, certains ont pris une valeur particulière à ses yeux. Avec émotion, le Britannique a ainsi évoqué le message que lui a envoyé Ron Dennis : l'occasion de rappeler à quel point il devait tout à l'ancien patron de McLaren, qui a couvé sa jeune carrière avant de le propulser en Formule 1 il y a 12 ans de cela.

"Honnêtement, je n'ai pas encore répondu à la moitié des gens qui m'ont envoyé un message", confie Hamilton à son arrivée à Interlagos. "Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers toutes ces personnes qui m'ont envoyé un message pour me féliciter, mais ça fait beaucoup pour répondre. Il y a quelque chose comme 400 messages, donc c'est énorme. Mais voir le message de Ron m'a vraiment profondément touché."

"Je l'ai rencontré lorsque j'avais dix ans, et il a vu quelque chose en moi que personne d'autre que mon père n'avait vu. Il m'a donné l'opportunité de démontrer mes aptitudes et d'apprendre, de grandir. Sans lui, je ne serais probablement pas arrivé en F1, j'aurais raté le coche à cause d'un manque de financement. J'aurais été dépassé par un tas de gens soutenus par plus d'argent, alors je suis reconnaissant à jamais envers Ron, et j'ai toujours de l'amour pour lui. J'espère qu'il ressent de la fierté, il a dit à quel point il était fier... Alors j'espère qu'il peut ressentir autant que quiconque qu'il appartient à tout ça."

Le texto "incroyable" d'Alonso

Le podium du GP de Monaco 2007

À 34 ans, Lewis Hamilton assure que "la reconnaissance n'est pas quelque chose qui [le] motive", mais il concède cependant aisément que de telles marques de respect ne peuvent pas laisser insensible. Elles puisent plus de valeur encore lorsqu'elles émanent d'un homologue, d'un autre Champion du monde. Ce fut le cas avec le geste remarqué de Sebastian Vettel dès l'arrivée du Grand Prix des États-Unis, par exemple.

"C'est vraiment un honneur lorsque d'autres pilotes, particulièrement Seb, vous respectent à ce point", admet Hamilton. "Au fil des années, on fait des commentaires sur leur talent, on croit en leur talent, et on construit un rapport qui grandit constamment. Pour eux, prendre un moment pour montrer ce respect, c'est incroyable. Car chacun d'entre nous sait à quel point ce que nous faisons est dur. Nous tous, les 20 pilotes, savons particulièrement à quel point c'est dur, et seuls quelques-uns d'entre nous savent véritablement à quel point il est dur de gagner et d'être régulier d'année en année. Seb en fait partie. C'est vraiment génial."

"J'ai aussi reçu un texto de Fernando [Alonso], ce qui est assez incroyable. J'étais vraiment reconnaissant pour ça. Nous avons vécu un tourbillon d'expériences ensemble durant des années et, en toute honnêteté, j'ai toujours eu du respect pour ce qu'il avait accompli et pour son talent. J'ai également vu son évolution durant son passage chez McLaren."