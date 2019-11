Alonso : Le meilleur actuellement, "c'est Max Verstappen"

Concentré aujourd'hui sur son nouveau défi de participer au prochain Dakar, Fernando Alonso a multiplié les expériences loin de la Formule 1 ces trois dernières années. Récemment, l'Espagnol n'a pas totalement fermé la porte à la catégorie reine pour 2021, et demeure un observateur attentif de la discipline qui a rythmé son quotidien pendant des années. Absent des Grands Prix depuis bientôt un an, il les suit quand il le peut à la télévision. Aussi, interrogé sur le pilote qu'il estimait être le meilleur de la discipline en 2019, le double Champion du monde s'est mouillé, tout en admettant que le choix était peu évident.

"Il y a une raison pour laquelle des pilotes sont au sommet dans un championnat", explique Alonso. "Ce n'est pas par chance, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. En F1, c'est difficile de choisir le meilleur, car ça change énormément d'une année sur l'autre et d'une voiture à l'autre. Il y a des pilotes qui sont rapides sur un tour et d'autres au départ. Il y en a d'autres qui sont réguliers, d'autres qui sont très agressifs."

"Je dirais qu'actuellement, c'est Max Verstappen [le meilleur]. C'est un pilote que j'aime suivre. Cette année, j'ai regardé les Grands Prix à la télévision et j'aime le voir car il est toujours en mode attaque. Si vous voyez qu'il est troisième et qu'il rattrape le deuxième, vous savez qu'il n'en restera pas là. Vous savez qu'il essaiera [de passer] à un moment donné, et pour les fans c'est quelque chose de passionnant. Mais cette agressivité vous fait aussi perdre des points, car ça engendre davantage de problèmes. C'est difficile de trouver l'équilibre."

Double vainqueur des 24 Heures du Mans et Champion du monde FIA WEC avec Toyota, vainqueur des 24 Heures de Daytona, parti deux fois tenter sa chance à Indianapolis, Alonso insiste sur la richesse de ces expériences et sur la manière dont elles lui ont ouvert les yeux sur un point : les meilleurs pilotes ne sont pas tous en Formule 1. "Après avoir couru ces dernières années en Endurance, à Daytona, à l'Indy 500 et sur certains rallyes, on voit des pilotes desquels on apprend beaucoup, et qui vous enseignent énormément", souligne-t-il. "C'est difficile de choisir juste un pilote."

Propos recueillis par Federico Faturos