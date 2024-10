Hamilton pense que la W15 améliorée n'est pas "plus rapide"

Après avoir apporté un nouveau package d'évolutions à Austin, Mercedes n'a pu récolter beaucoup de données sur le fonctionnement de ces mises à jour à cause des accidents de ses deux pilotes, en qualifications pour George Russell et en course pour Lewis Hamilton.

C'est pour cette raison que Hamilton a souhaité garder certaines de ces améliorations ce week-end au Mexique, notamment le nouveau plancher, bien que celui-ci provoque certains rebonds à l'origine des difficultés rencontrées par les Flèches d'argent aux États-Unis. Il est d'ailleurs le seul des deux pilotes Mercedes à disposer de ce package pour l'épreuve mexicaine.

Hamilton n'a pu participer aux EL1, prêtant sa voiture à Kimi Antonelli, et n'a pu récolter de données significatives lors des EL2, réservés à un test Pirelli. Ainsi la seule séance complète et à peu près représentative du Britannique étaient les EL3, qu'il a terminé en cinquième position.

Une séance plutôt positive pour le pilote, qui l'a plus ou moins mis en confiance avant les qualifications. Toutefois, ce n'est que depuis la sixième position que Hamilton s'élancera lors de la course, derrière son coéquipier au volant d'une voiture pas améliorée. Le septuple champion du monde déplore à nouveau le changement de comportement incompréhensible de sa monoplace entre les essais libres et la séance qualificative.

"Les EL3 m'ont semblé correctes", a-t-il expliqué après les qualifications. "J'ai eu l'impression que nous étions sur la bonne voie, alors j'ai décidé de ne pas faire de changements. Tout ce que nous avons fait, c'est mettre un aileron [avec plus d'appui] et je me suis dit, 'OK, laissons comme ça'."

"Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire de plus en matière de développement, de changements de réglages, pour faire progresser la voiture. Les performances sont à leur niveau."

[La voiture] devrait être plus rapide, mais je ne pense pas que ce soit le cas.

"Puis nous sommes entrés en qualifications et je n'avais plus de train arrière", a ajouté le pilote de 39 ans. "C'est un peu comme si les choses s'étaient retournées. C'est une chose très étrange avec la voiture. Mais ce sera intéressant d'avoir une certaine compréhension puisque je suis sur la monoplace améliorée. [La voiture] devrait être plus rapide, mais je ne pense pas que ce soit le cas."

"Nous avions fait un bon pas en avant lors des EL3. Je pensais au moins en termes d'équilibre. Mais nous avions toujours six dixièmes de retard sur les voitures devant nous. Nous avons mis le plus grand aileron pour avoir plus d'appui et nous sommes allés moins vite."

Interrogé sur ses perspectives pour la course, Hamilton ne pense pas pouvoir rattraper les voitures qui se trouvent devant lui, à savoir deux Ferrari, une McLaren et une Red Bull. Sous un air un peu défaitiste, l'Anglais souhaite avant tout terminer le Grand Prix, chose qu'il n’a pas pu faire à Austin.

"Nous aurons beaucoup de données demain", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que nous pourrons rivaliser avec les pilotes devant nous. Ils sont tout simplement trop rapides. Je veux juste voir comment ça se passe. Cette fois, je veux juste voir la fin de la course, au moins."

Propos recueillis par Pablo Elizalde