Hamilton conservera les évolutions d'Austin ce week-end

Alors que Mercedes a apporté avait apporté une série d'évolutions sur ses monoplaces à Austin, ses pilotes avaient dû composer avec des problèmes de tenue de route. George Russell a fortement endommagé sa voiture lors de la Q3, et Lewis Hamilton, contraint de s'élancer du fond de la grille après une séance qualificative compliquée, était parti en tête-à-queue dès les premiers tours de course du Grand Prix des États-Unis.

Après-coup, le Britannique avait expliqué que la nouvelle configuration de la W15 avait probablement engendré l'apparition d'un phénomène de rebond important, qui rendait délicat le pilotage de sa monoplace. Russell ayant fortement endommagé les nouveaux éléments introduits au Texas lors de sa sortie de route, ces derniers ont été renvoyés à l'usine de Brackley en Angleterre pour être remis en état, et devraient être à nouveau prêts pour le Grand Prix du Brésil.

En attendant, au Mexique, une seule des Mercedes pourra être équipée des dernières évolutions, et l'équipe a décidé que c'est Lewis Hamilton qui évoluera ce week-end encore avec les dernières mises à jour, alors que Russell conservera l'ancienne configuration. Pour l'équipe, et les pilotes, ce sera l'occasion d'obtenir des données précieuses, avec un point de comparaison intéressant entre les deux monoplaces.

Et, pour Lewis Hamilton, les problèmes de tenue de route rencontrés à Austin sont au final probablement dus davantage au caractère particulièrement bosselé du circuit texan, plutôt qu'à des mises à jour mal inspirées.

Lewis Hamilton n'a fait qu'un tour lors du Grand Prix des États-Unis. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nous pouvons voir dans les données [au moment du tête-à-queue] que nous sommes sur trois roues, c'est-à-dire que la roue gauche commence à bouger", explique Hamilton. "On peut voir aussi à l'arrière que la hauteur côté droit oscille beaucoup, soit une différence de 12 à 15 mm à l'entrée du virage. Et on peut également constater un vent arrière de 40 kilomètres [par heure]."

"On peut donc imaginer qu'il y a une petite fenêtre où l'appui est parfait, puis qu'il devient trop élevé. Je pense donc qu'il s'agit d'une combinaison de tous ces facteurs. Si vous regardez la vidéo, la voiture rebondit, la roue gauche commence à rebondir, puis je pense que nous perdons simplement de la charge, et je pense que le plancher est probablement un peu plus sensible que le précédent. Mais je l'ai conservé ce week-end [le nouveau package] car le circuit est beaucoup moins bosselé, et c'est une bonne chose car nous avons besoin d'obtenir plus de données à ce sujet."

De son côté, George Russell estime que des réglages peut-être un peu trop audacieux sont à l'origine des problèmes de tenue de route rencontrés à Austin, plutôt que la faute des nouvelles mises à jour introduites le week-end dernier.

"Après avoir eu quelques jours pour tout revoir depuis Austin, je pense qu'il est juste de dire que nous étions un peu plus sur la corde raide avec la façon dont nous avons réglé notre voiture", a déclaré le pilote anglais. "Nous étions très agressifs, très près du sol, et Lewis et moi en avons clairement souffert samedi et dimanche. Mais nous avons montré de réels signes de performance."

"Je pense que ce week-end au Mexique sera une bonne occasion de voir ce qu'il en est des deux voitures. Évidemment, nous n'avons qu'une seule voiture avec les évolutions ce week-end et, comme c'est moi qui l'ai endommagée la semaine dernière, Lewis a eu le choix et a décidé d'utiliser la nouvelle."

On rappellera que Kimi Antonelli sera au volant de la monoplace de Lewis Hamilton lors des EL1 au Mexique.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas