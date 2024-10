Ocon a "hâte" de tester l'Alpine évoluée à Mexico

Après avoir dû disputer le Grand Prix des États-Unis avec l'ancienne version de l'Alpine A524, Esteban Ocon disposera à Mexico des évolutions dont seul bénéficiait Pierre Gasly au Texas. Il s'en réjouit évidemment même s'il sait que l'épreuve disputée sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez comportera son lot de spécificités qui pourront ralentir sa prise de contact avec cette série de mises à jour.

"Normalement, on aura toutes les nouvelles pièces sur la voiture", a confirmé Ocon au micro de Canal+ dans le paddock de Mexico ce jeudi. "L'équipe a aussi monté une voiture en plus, donc on aura aussi des pièces de rechange au cas où il se passe quelque chose. On aura un set de rechange pour Pierre et moi, au cas où."

"J'ai hâte de tester cette nouvelle voiture, voir comment elle se comporte, où sont les différences comparé à plus tôt dans la saison, avec tous les challenges de cette piste : il y a toujours peu de grip au début du week-end, c'est toujours difficile de monter sur les vibreurs... Et puis, il va être important de tout comprendre vite parce que les EL2 seront une séance où on ne pourra rien faire sur la voiture parce que c'est [une séance réservée] aux nouveaux pneus [Pirelli pour 2025]. On va essayer de tout mettre dans l'ordre pour arriver prêt en qualifs."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Prêt en qualifs, Pierre Gasly l'avait été lors du GP des États-Unis, où il a signé un remarquable septième temps en Q3, transformé en sixième place sur la grille après le recul de George Russell. Toutefois, le vainqueur du GP d'Italie 2020 a aussi constaté que les choses étaient moins simples en course, où il a perdu pied, notamment lors du second relais.

"Il y a eu des choses positives, on a beaucoup appris avec les nouvelles pièces qu'on a apportées sur la voiture", a-t-il reconnu, lui aussi pour Canal+. "Il nous a fallu un peu de temps pour en extraire le maximum et on a réussi à faire une très bonne qualif le samedi, notre meilleure qualif de la saison. Donc voilà, je suis vraiment content de l'évolution ; il faut se rappeler qu'à Bahreïn, on a commencé très, très loin. Content de voir que l'équipe continue de pousser, et ça va dans le bon sens."

"Malheureusement, le dimanche [à Austin], ça a été plus compliqué : on fait un bon début de course avec les mediums, en pneus [durs] on a vu qu'on était assez loin de la fenêtre d'optimisation pour les pneus et du coup, ça nous a coûté assez cher en termes de performance. Donc, voilà, il y a des choses à réviser mais dans l'ensemble il y avait plus de performance que dans les derniers Grands Prix et c'est ce qu'on va essayer de répéter ce week-end."