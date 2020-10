Horner : Sotchi a accentué les difficultés d'Albon

Depuis le début de la saison 2020, Alex Albon est en souffrance au volant de la Red Bull RB16. Le Thaïlandais est particulièrement en délicatesse avec l'équilibre instable de la voiture, alors que son équipier Max Verstappen s'en accommode plus aisément, à tel point qu'il compte une victoire pour un total de sept podiums en dix Grands Prix, mais est surtout souvent le seul adversaire des Mercedes tout au long des week-ends.

Albon a signé son tout premier podium en F1 lors du Grand Prix de Toscane, au Mugello, le mois dernier. Même si les circonstances de la course italienne ont joué un rôle dans cette performance, d'aucuns ont pensé qu'elle marquerait le début d'une dynamique positive.

Or, en Russie, il a connu son plus gros écart de la saison en qualifications face à son équipier (1,1 seconde) et n'a terminé que dixième en course, même si cette dernière a également été compromise par une pénalité sur la grille pour changement de boîte de vitesses et un pari stratégique osé dans les premiers tours.

Pour Christian Horner, qui multiplie ces dernières semaines les messages pour tenter de défendre son pilote dont la position semble de plus en plus contestée, c'est du côté de la nature de la piste de Sotchi qu'il faut aller chercher pour expliquer les difficultés particulièrement importantes d'Albon le week-end dernier.

"Alex est particulièrement sensible à certaines des caractéristiques de la voiture", a expliqué le directeur de Red Bull Racing. "Il a du mal, et c'est accentué sur ce type de circuit, avec des virages courts et des grosses zones de freinage."

"Évidemment, il y a beaucoup de choses à analyser de son côté. Sa seconde partie de course, il s'est bien repris, mais bien sûr le week-end a été dur pour lui. Il est donc dommage, après le podium il y a deux semaines, que cette course ait probablement été l'une des plus difficiles de l'année pour lui."

Albon étant plus à l'aise dans les virages à haute vitesse, son équipe travaille d'arrache-pied pour mieux adapter les réglages de sa voiture à ses préférences. Horner estime que des progrès notables ont été faits et que cela va bientôt se voir. "Je pense que nous avons compris certains des problèmes que nous avions avec la voiture. Bien entendu, nous travaillons dur pour les corriger. Et je pense qu'avec un peu de chance, lors des courses restantes, nous devrions pouvoir, je l'espère, prendre des mesures qui amélioreront la monoplace dans ce domaine."