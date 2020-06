Red Bull appelle Mercedes à revoir sa position sur la grille inversée

Alors que la Formule 1 s'apprête à dévoiler son plan pour le début de saison F1, qui démarrera en Autriche par deux courses avant un passage en Hongrie puis deux autres courses à Silverstone, l'idée de mettre en place, lors de la deuxième des deux épreuves organisées sur une même piste, des qualifications sous forme de course sprint de 30 minutes dont la grille de départ serait inversée par rapport aux positions du championnat a germé. Cependant, Mercedes a d'ores et déjà fait part de son opposition à une telle mesure lors d'une réunion la semaine passée.

Or, avec le système actuel, il faut l'accord de toutes les écuries pour introduire un tel changement réglementaire dès 2020. Il suffit donc d'une voix pour que la mesure ne soit pas adoptée et, si Mercedes semble devoir être celle-ci, le soutien par Racing Point ne paraît pas non plus être acquis, l'écurie de Silverstone ayant souhaité se donner le temps de la réflexion. Un vote sur le sujet doit être organisé en ce début de semaine afin d'entériner ou pas ce changement réglementaire.

Lire aussi : Mercedes opposé au projet de courses sprint à grille inversée dès 2020

Pour Christian Horner, toutefois, ne pas mettre en place ce format d'un nouveau genre en F1 serait une grosse opportunité manquée. "Je pense que vous n'aurez jamais de meilleure occasion que les courses successives que nous organisons en Autriche, à Silverstone et peut-être même plus tard dans l'année", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Le problème est que si nous répétons le même format sur le même site, le résultat sera probablement très similaire."

"Je pense que nous avons une occasion idéale d'essayer quelque chose de différent. Et tant que c'est clair dès la première course, et que ce n'est pas quelque chose qui change en cours de saison, alors nous n'aurions assurément pas de problème avec ça. Malheureusement, il y a une équipe qui est contre. Ce serait dommage de perdre cette opportunité."

Horner appelle ainsi Mercedes à mettre ses inquiétudes de côté, même s'il comprend les raisons qui peuvent justifier sa position. "Nous avons gagné le GP d'Autriche ces deux dernières années, nous avons donc potentiellement tout autant à perdre, en particulier sur ce circuit."

"Je pense que ce sera globalement positif pour la F1. Je crois que vous n'aurez pas une meilleure occasion que le fait d'être au même endroit pendant deux week-ends consécutifs pour essayer quelque chose de différent. Je ne pense pas que l'attrait soit aussi important pour une répétition du même spectacle une semaine plus tard. S'il y a un format différent qui rend simplement l'événement plus attrayant, plus séduisant, j'espère que Mercedes le soutiendra finalement. En fin de compte, c'est le même défi pour tous les pilotes et toutes les équipes."

Lire aussi : Comment la F1 a arrêté sa course "folle" aux dépenses moteur

Horner estime que les possibilités de la F1 pour changer les choses en vue de la deuxième course seraient très limitées si le format de la grille inversée n'était pas retenu. "Si une piste a la capacité de proposer une configuration différente, vous pouvez envisager ça, mais je ne pense pas que ce soit le cas en Autriche."

"C'est à peu près la seule chose que nous puissions faire, faire des tours dans l'autre sens. Mais il est évident que du point de vue de la sécurité, ce ne serait pas possible. Du point de vue de la sécurité, ils ne sont pas conçus pour s'adapter à cela. Potentiellement, Silverstone a des tracés différents, mais il serait dommage que cette possibilité [de faire des courses à grille inversée] ne soit pas utilisée au maximum. C'est l'occasion idéale d'envisager quelque chose de différent pour l'avenir également."

Avec Jonathan Noble

Voir aussi :