Horner : Ford apporte "de plus en plus de choses" chez Red Bull

Ford soutient le projet d'unité de puissance entrepris par Red Bull pour la nouvelle réglementation moteur dans les nouvelles infrastructures de Milton Keynes, saisissant une opportunité à laquelle a renoncé Porsche. Le soutien du géant américain permet à Red Bull de ne pas avoir à supporter le coût total du programme.

Horner fait savoir que l'expérience de Ford dans la technologie électrique sera précieuse pour le projet F1 : "Je pense que là où ils apportent beaucoup de connaissances intéressantes, c'est l'investissement qu'ils font dans leur électrification et la technologie des piles à combustible. La combustion est bien connue en F1. Mais du côté électrique, nous rencontrons les gars de Ford toutes les semaines et nous voyons des évolutions vraiment intéressantes."

"Je pense qu'au fur et à mesure que notre relation se développe du point de vue technologique, ils apportent de plus en plus de choses, ce qui est vraiment assez intéressant. L'interaction est vraiment positive. Ils n'essaient pas de nous dire comment gérer notre entreprise, ils ne sont pas impliqués dans l'actionnariat. C'est une relation très, très fructueuse jusqu'à présent."

Le siège de Red Bull Powertrains

L'accord avec Red Bull a été facilité par le PDG de Ford, Jim Farley, passionné de sport automobile et lui-même pilote. Cependant, Horner ne craint pas qu'un éventuel futur changement de management puisse être préjudiciable au programme F1.

"On ne peut jamais prédire si loin à l'avance. Nous avons un accord jusqu'à 2030. Bill Ford a été l'un des principaux moteurs de cet accord. Cela vient donc de la famille Ford, ainsi que de l'enthousiasme de Jim Farley pour ce projet. Cela nous rassure, et vu que Ford a déjà été impliqué en F1, ici [à Milton Keynes avec Stewart et Jaguar], ils savent comme c'est complexe et compliqué. En gros, ils ont dit : 'Écoutez, c'est vous les spécialistes. Nous sommes là pour vous aider, alors dites-nous comment nous pouvons vous assister'."

Les infrastructures de recherche et développement ainsi que le banc d'essai sont déjà opérationnels à Milton Keynes, tandis que les travaux continuent pour les départements de production et électrique. "Je pense que c'est le plus grand campus en F1", estime Horner. "Nous sommes désormais sur un site de 20 hectares comprenant 18 bâtiments. L'écurie s'est donc développée de manière avancée."

"Ce n'est pas un bâtiment à la Norman Foster. Il n'y a pas de verre ni d'étendue d'eau. Mais il faut que ce soit pratique. Et je pense que ce que nous avons développé côté châssis et répliquons désormais pour le moteur et côté Advanced Technology, ce sont des infrastructures fonctionnelles, qui sont interactives pour les employés."

Lire aussi : Ford snobe encore la Formule E et assume