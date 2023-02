Horner s'interroge sur Williams/Mercedes après l'arrivée de Vowles

Charger le lecteur audio

Alors que Williams a vu Jost Capito quitter le navire en fin de saison passée, c'est désormais James Vowles qui préside aux destinées de l'écurie en Formule 1. Un recrutement surprise à ce poste pour celui qui était un cadre historique de Mercedes, et d'autant plus surprenant qu'il y occupait un rôle de stratège en chef.

Autre curiosité, le timing de l'annonce et de son arrivée aux commandes, plutôt rapide quand l'on tient compte des standards de la discipline en matière de préavis et de temps avant de pouvoir réellement occuper un poste de grande responsabilité au vu des informations sensibles qui peuvent éventuellement être transférées d'une structure à l'autre.

Interrogé sur le sujet, Christian Horner n'a pas manqué de suggérer que cela pourrait se traduire, à l'avenir, par une relation plus étroite encore entre les deux écuries. Ces dernières sont en sus déjà en partenariat sur le plan technique puisque le constructeur allemand fournit ses unités de puissance à la structure de Grove.

"Je ne connais pas très bien James, mais c'est un homme très compétent", a d'abord lancé le directeur de Red Bull Racing pour Motor Sport. "Williams a dû faire preuve de discernement et faire ses recherches, et je pense que c'est une bonne chose qu'ils lui donnent la chance de passer à la vitesse supérieure. Je crois donc que cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour Williams."

"Y a-t-il quelque chose derrière tout cela ?", a-t-il ensuite ajouté. "Williams a évidemment fait ce qui était bon pour eux et pour leur entreprise. Mais eux seuls savent ce qui a été convenu pour que cette libération anticipée ait lieu."

Développant plus tard ce qu'il pouvait entendre par cette question sibylline, en étant cette fois interrogé sur l'idée que Williams puisse devenir une vraie "équipe B" de Mercedes, il a déclaré : "Williams a ses propres ambitions. Mais il sera évidemment intéressant de voir s'il y a un alignement plus poussé entre ces deux équipes lors des prochaines réunions de la Commission F1 et dans les autres interactions avec le détenteur des droits commerciaux et le législateur."