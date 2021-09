Horner : Verstappen "n'a rien à perdre" face à Hamilton

Pour Christian Horner, Max Verstappen n'a tout simplement "rien à perdre" dans la lutte pour le titre cette année. Alors que le combat fait rage avec Lewis Hamilton et a connu un nouvel épisode tendu à Monza il y a deux semaines, le directeur de Red Bull Racing assure ne percevoir aucun changement d'approche chez son pilote, qui aborde ce week-end le Grand Prix de Russie avec cinq points d'avance sur son rival.

Jeudi devant la presse, Hamilton a insisté à plusieurs reprises sur le manque d'expérience de Verstappen dans cette conquête du titre, évoquant ses propres souvenirs et supposant une pression plus forte sur le Néerlandais. Ce dernier a répondu en considérant que le septuple Champion du monde le connaissait visiblement assez mal.

"Je ne vois aucun changement du tout chez lui", juge aujourd'hui Horner. "C'est un jeune homme, il fonce, il n'a rien à perdre. Il n'a pas un paquet de titres mondiaux et un titre à défendre, c'est le challenger. C'est la manière dont il aborde le championnat, et quand on voit la pression qu'il avait devant son public à Zandvoort, on ne peut pas faire plus. La manière dont il a géré ça, en particulier, était vraiment impressionnante. Il prend du plaisir et savoure cette bataille. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas été dans cette situation. C'est excitant pour lui, et c'est excitant et motivant pour toute l'équipe."

Plusieurs fois depuis le début de l'année, le combat a été direct en piste entre les deux prétendants au titre. Verstappen a très souvent été décrit comme celui qui ne cédait jamais dans de telles situations afin d'éviter un accident. Néanmoins, Horner assure que tous les incidents en question ont déjà été discutés en interne pour en tirer les leçons, soulignant "l'autocritique" qu'était capable de faire le leader du championnat.

"C'est un compétiteur dur, ça fait partie de ses caractéristiques, c'est en partie pour ça qu'il a autant d'admirateurs", explique-il. "On sait que lorsqu'il est dans la voiture, il va donner 110%. Et je pense que ça a aussi une incidence sur le pilote contre qui il court, car ils savent qu'il va y aller. Mais naturellement, il doit y avoir de la mesure. Je pense que quand il le fallait, il a montré de la mesure. Même lors de Grands Prix qui ont eu lieu cette année. Ça fait partie de son personnage, c'est un pilote offensif. Ça fait partie de lui, et je ne pense pas qu'il va changer."