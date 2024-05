Le Hungaroring a changé de visage pour le GP de Hongrie

En pleine rénovation, le Hungaroring se refait une beauté en vue du Grand Prix de Hongrie, qui aura lieu l'été prochain. La première phase des travaux vient de s'achever et montre déjà l'ampleur du plan de remise à niveau des lieux. Le paddock, figurant parmi les plus étroits du calendrier, a été complètement refait, ainsi que la fan zone située derrière la tribune principale.

Ces cinq derniers mois, c'est un chantier d'ampleur qui a animé le circuit situé à Budapest, à un rythme effréné compte tenu des échéances à respecter, parfois 24h/24. Entre 400 et 500 ouvriers étaient à pied d'œuvre chaque jour, pour un total de 1500 intervenants, qui ont notamment utilisé quatre grues fixes et cinq grues mobiles. En plus de fondations qui ont été repensées, le paddock a été agrandi et deux tunnels ont été construits sous la ligne droite des stands afin de faciliter les flux.

Achevée le 22 mai, la première phase laisse place à une mise en pause des travaux pour préparer l'accueil du Grand Prix, programmé le week-end du 21 juillet sur ce tracé historique. Elle sera suivie d'autres travaux de réaménagement, le plan complet s'étendant jusqu'en 2026.

"Le rythme des travaux a été incroyable, tout comme le Hungaroring a changé d'une semaine à l'autre", souligne Zsolt Gyulai, PDG du circuit. "Ceux qui viendront au Grand Prix de Hongrie verront que le processus de réaménagement, qui durera jusqu'en 2026, a commencé, et qu'il a apporté des changements spectaculaires. Je dis depuis des années que dans la nouvelle ère, les besoins ont changé, le business autour de la F1 a changé, et les Grands Prix sont aujourd'hui considérés comme un festival de quatre jours, ce à quoi les circuits doivent s'adapter."

"Je suis ravi que nous ayons franchi la première étape : le paddock le plus petit du Championnat du monde a été agrandi, les deux tunnels ont été construits, la ligne droite de départ/arrivée a été resurfacée et la zone derrière la tribune a également connu un changement spectaculaire. Il n'y a pas de bâtiments abandonnés ou en construction, ce qui est important pour permettre une couverture télévisée impeccable. Les officiels de la FOM nous ont rendu visite récemment et, d'après leurs commentaires, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vu."