Igor Fraga, du simracing au Red Bull Junior Team

Igor Fraga fait partie des meilleurs exemples de pilotes ayant eu du succès à la fois en simracing et sur la piste, ayant remporté la la Nations Cup des Amériques du championnat FIA Gran Turismo ainsi que la compétition McLaren Shadow en 2018. Il courait déjà en F3 Brésil auparavant mais a ensuite disputé des championnats de monoplaces à l'étranger avec un certain succès : la deuxième place de F4 NACAM au Mexique, la quatrième position du championnat U.S. F2000 aux États-Unis, le troisième rang en Formule Régionale Européenne l'an passé et le titre en Toyota Racing Series cet hiver en Nouvelle-Zélande. Ce sont ces performances qui semblent avoir convaincu Red Bull de le recruter.

Le Brésilien rejoint un Junior Team particulièrement fourni en cette saison 2020 : on y retrouve notamment Jüri Vips, prometteur Estonien engagé en Super Formula, ainsi que Jehan Daruvala et Yuki Tsunoda, qui vont débuter en F2, sans oublier la présence de Sérgio Sette Câmara au poste de pilote de réserve de Red Bull en Formule 1. Fraga, lui, va faire ses premiers pas en FIA F3 avec l'écurie tchèque Charouz.

Le Red Bull Junior Team en 2020