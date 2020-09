Imola planche sur l'accueil de 13 000 spectateurs

De retour au calendrier de la Formule 1 pour la première fois depuis 2006, le circuit d'Imola espère accueillir plusieurs milliers de spectateurs au début du mois de novembre, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le tracé italien a intégré le calendrier alternatif construit en urgence et majoritairement en Europe suite à la crise du coronavirus. Tandis que les premières épreuves du championnat se sont déroulées à huis clos, l'accueil du public se met progressivement en place, comme ce sera le cas le week-end prochain avec près de 3000 spectateurs par jour au Mugello, pour le Grand Prix de Toscane. Dans le même temps, le MotoGP ouvrira ses portes à 10 000 personnes par jour à Misano, non loin d'Imola.

Les promoteurs du circuit italien espèrent accueillir 13 000 personnes pour la course prévue le 1er novembre, réservant une partie des billets aux habitants de la région. L'objectif est également de faire venir 500 invités dans le Paddock Club, 500 autres issus des sponsors locaux, et 300 élus locaux. Le plan présenté aurait été approuvé mais il doit encore être validé officiellement par les autorités compétentes.

"Ce sera un événement extraordinaire et légendaire pour ceux qui aiment la F1", promet au micro de Motorsport.com Uberto Selvatico Estense, patron du circuit d'Imola. "Nous proposons différentes solutions pour les parkings afin d'organiser différemment l'accès aux tribunes. Nous utiliserons toutes les tribunes du circuit. Nous prévoyons d'avoir trois sièges vides [entre chaque groupe de personnes] afin de maintenir la distanciation physique. Sachant que les spectateurs seront dans des tribunes situées en plein air, ce sera vraiment sûr pour tout le monde. Nous travaillons sur des blocs de 1000 personnes chacun, et chaque bloc aura son propre parking. Ainsi, nous pensons que nous pourrons tout contrôler et sécuriser sur le plan sanitaire."

Tirant les leçons de la mise en vente des billets au Mugello, Imola va proposer des tarifs attractifs, sans toutefois recourir à des prix trop bas. Les organisateurs souhaitent conquérir la population locale en premier lieu, tandis que le modèle économique de cette année 2020 à part implique un partage de la recette entre le circuit hôte et la F1.

Par ailleurs, Imola travaille sur le programme annexe du week-end puisque pour le moment, aucune série support n'est prévue en dehors de la F1. On sait qu'il n'y aura pas de manche de F2 ni de F3, mais les promoteurs cherchent à proposer davantage d'action en piste durant le week-end. La Formule Renault Eurocup pourrait constituer une option, uniquement si l'accueil des spectateurs est confirmé.

Propos recueillis par Adam Cooper