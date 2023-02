Jean-Pierre Jabouille est décédé

Charger le lecteur audio

Jean-Pierre Jabouille nous a quittés. L'ancien pilote de Formule 1 et d'Endurance s'est éteint ce jeudi à l'âge de 80 ans.

L'image qui vient immédiatement à l'esprit lorsque l'on pense à Jean-Pierre Jabouille, c'est la première de ses deux victoires en Formule 1, au Grand Prix de France 1979. Pendant que Gilles Villeneuve et René Arnoux marquaient l'Histoire en bataillant comme des chiffoniers pour la deuxième place, Jabouille l'écrivait également en obtenant le premier succès de Renault dans la catégorie reine du sport automobile. Un succès qui aura mis du temps à venir, au volant de la "théière jaune" à moteur turbo qu'il a contribué à développer.

Ayant atteint l'élite de manière très tardive, à 31 ans pour ses débuts et à 32 ans pour son premier départ en Grand Prix (peu avant un titre en Formule 2), Jabouille y aura passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'écurie au Losange, souffrant énormément du manque de fiabilité de ses bolides et décrochant de rares bons résultats quand il le pouvait. Les fractures de ses jambes dans un grave accident au Grand Prix du Canada 1980 ne l'auront pas aidé à rester en F1 plus longtemps.

Cependant, on retiendra tout autant ses nombreuses participations aux 24 Heures du Mans, qui couvrent un quart de siècle. À quatre reprises, Jabouille a pris la troisième place au terme du double tour d'horloge sarthois : deux fois au volant d'une Matra-Simca en 1973 et 1974, puis deux autres dans une Peugeot 905 en 1992 et 1993.

Ayant raccroché le casque après cet ultime podium, Jabouille a brièvement remplacé Jean Todt à la tête de Peugeot Sport, préparant notamment l'arrivée de la marque en Formule 1 en tant que motoriste, mais a été remercié en 1995. Il a ensuite cofondé l'écurie JMB Racing en grand tourisme.

La rédaction de Motorsport.com adresse ses sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre Jabouille.

