Jost Capito devient PDG de Williams Racing

Quatre mois après le rachat de Williams Racing par Dorilton Capital et trois mois après le départ de la famille Williams, la restructuration de la légendaire écurie britannique se poursuit. Elle va justement avoir un nouveau PDG en la personne de Jost Capito, qui prendra ses fonctions le 1er février 2021.

Âgé de 62 ans, Capito a connu une longue carrière en sport automobile. Ancien participant du Dakar, qu'il a remporté comme copilote dans la catégorie camions en 1985, il a ensuite adopté divers rôles chez BMW, Porsche, Ford ou encore Volkswagen dans plusieurs disciplines, notamment le WRC, où il a rencontré un certain succès : le titre constructeurs 2006 et 2007 chez Ford, puis les titres pilotes et constructeurs de 2013 à 2016 pour Volkswagen avec Sébastien Ogier.

Capito a également fait un passage éclair à la tête de l'écurie McLaren de septembre 2016 à décembre 2016 avant de retourner chez Volkswagen ; il rejoint désormais une autre équipe de Formule 1, Williams.

"C'est un grand honneur pour moi de rejoindre Williams Racing à cette époque enthousiasmante et exigeante à la fois pour l'équipe et pour la Formule 1", déclare Capito. "C'est un honneur de jouer un rôle dans l'avenir de cette écurie, qui porte un nom si poignant en F1. Je savoure grandement ce défi que j'aborde avec un grand respect."

"Nous sommes ravis d'accueillir Jost Capito comme nouveau PDG de Williams Racing", se félicite Matthew Savage, président de Dorilton Capital. "C'est quelqu'un d'expérimenté qui a l'esprit de compétition ; il a bâti des écuries victorieuses et est un gagnant à part entière. Il comprend l'héritage de Williams et travaillera bien avec l'écurie dans notre quête de retour à l'avant de la grille."

Williams a par ailleurs confirmé que Simon Roberts, directeur d'équipe par intérim, allait officiellement endosser son rôle actuel.

