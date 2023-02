Stroll compte sur Alonso pour le pousser dans ses retranchements

Charger le lecteur audio

Avec Fernando Alonso, "le plan" élaboré par Alpine n'a finalement pas été mis à exécution et le double Champion du monde a surpris le paddock en annonçant son départ pour Aston Martin en 2023. En remplaçant un champion par un autre, suite à la retraite de Sebastian Vettel, l'équipe britannique pourra ainsi continuer à compter sur un pilote d'une grande expérience pour progresser et tenter de rejoindre les écuries de pointe.

Et pour Lance Stroll, l'arrivée d'Alonso est également un plus en raison de son exigence et de ses talents de motivation des troupes. "Il n'y a rien d'amusant à piloter sans être poussé par quelqu'un", a-t-il confié à Motorsport.com. "Ce que vous voulez chez un coéquipier, c'est un gars qui est au sommet de son art. Lorsque vous tirez plus [de performance] que lui, ça veut dire que vous êtes vraiment au sommet de votre art."

"Lorsque vous ne tirez pas le maximum, vous ne pouvez pas vous détendre. Vous devez essayer de travailler plus dur. Au final, je pense que c'est ce que vous voulez de l'équipe et qu'elle sache aussi que [les pilotes] se poussent mutuellement et tirent toujours le maximum de la voiture et du package."

Mais Alonso traîne également la réputation d'un pilote caractériel, n'hésitant pas à faire part publiquement de sa frustration quitte à semer la zizanie au sein de son équipe. Cela ne semble pas effrayer Stroll toutefois car, bien que les discussions entre le Canadien et l'Espagnol aient été limitées avant son arrivée chez Aston Martin, il se montre impatient à l'idée d'entamer cette collaboration et bénéficier de son expérience.

"Nous avons passé du temps ensemble à discuter pendant les parades", a ajouté Stroll. "C'est un gars sympa et c'est un grand pilote talentueux. C'est toujours intéressant et enthousiasmant quand quelqu'un comme lui, ou comme Seb [Vettel], arrive dans l'équipe avec des idées différentes, ou pilote d'une manière différente, et demande peut-être des choses différentes dans la voiture. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les gars avec ce genre d'expérience ont à dire. En ce sens, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans l'équipe et de travailler avec lui."

Stroll a "beaucoup appris" avec Vettel

Lance Stroll et Sebastian Vettel, Aston Martin

Avant l'arrivée d'Alonso, Stroll évoluait aux côtés de Sebastian Vettel. Pendant deux saisons, le Canadien a pu non seulement tirer de nombreuses leçons enseignées par le quadruple Champion du monde sur la piste mais aussi profiter d'une bonne relation en dehors du garage.

"Ça a été super", a affirmé Stroll. "Il a énormément d'expérience et il est très talentueux. Il a été quatre fois champion donc ça veut tout dire. Je me suis vraiment bien amusé à ses côtés. Dans la voiture, c'était un compétiteur, mais je pense qu'il m'a vraiment poussé à comprendre différentes choses, comme la manière d'aborder le week-end et comment adapter ma conscience professionnelle et être un meilleur pilote."

"J'ai clairement beaucoup appris de lui à cet égard, rien qu'en le regardant faire. Il a également contribué à faire avancer l'équipe et il a apporté des idées issues d'expériences passées dans d'autres grandes équipes, comme Ferrari et Red Bull. C'était énorme. En plus de tout ça, c'était un gars cool et super sympa en dehors de la voiture. Ça rend les saisons plus agréables."

Propos recueillis par Jonathan Noble