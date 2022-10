Leclerc a cru perdre la pole en commettant une erreur

Charger le lecteur audio

Dans une saison qui a échappé au Monégasque et à Ferrari, Charles Leclerc reste cependant le maître en qualifications. À Singapour ce samedi, il a décroché sa neuvième pole position de l'année, dans des conditions très changeantes et sur une piste séchante qui ont offert beaucoup de suspense en Q3. Le rythme affiché par la F1-75 depuis le début du week-end est prometteur en cas de course sur le sec, et Charles Leclerc peut espérer repousser l'échéance du second titre mondial de Max Verstappen, qui ne s'élancera d'ailleurs que huitième. Et pourtant, le pilote de la Scuderia a bien cru qu'il avait tout gâché dans sa dernière tentative.

"C'étaient des qualifications très, très compliquées en Q1 et en Q2 avec les pneus intermédiaires", souffle-t-il. "Après, en Q3, on ne savait pas vraiment quoi faire. On a choisi les tendres à la toute dernière minute et ça a payé. C'était vraiment, vraiment compliqué. J'ai fait une erreur dans mon dernier tour donc je ne pensais pas que ça passerait. Mais c'était juste suffisant, donc je suis vraiment heureux."

"C'était vraiment, vraiment particulier. Toutes les séances de qualifications sur les circuits urbains se font à la limite. Et encore plus quand c'est détrempé, comme aujourd'hui, et qu'il y a des zones du circuit qui sont mouillées, où l'on perd l'arrière. Mais dans l'ensemble c'était un bon tour et tout a bien fonctionné."

Sergio Pérez et Lewis Hamilton ont tous les deux échoué à moins d'un dixième du poleman, tandis que Max Verstappen a abandonné son ultime tentative en raison d'un manque de carburant. Charge désormais à Charles Leclerc de transformer l'essai en course dimanche, et d'aller cueillir une victoire qui le fuit depuis son dernier succès décroché au début de l'été, en Autriche.

"Je suis très content des résultats d'aujourd'hui, surtout compte tenu du vendredi que l'on a connu", souligne le deuxième du championnat. "On a fait un nombre de tours très limité hier en raison de certains problèmes, mais on s'est bien repris. On n'a donc pas énormément de données pour la course. Mais si l'on exécute parfaitement les choses, je suis certain que l'on peut gagner."