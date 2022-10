Hamilton à 0"054 de la pole : "Je n'ai pas eu l'adhérence"

Charger le lecteur audio

S'il a brillé lors des qualifications du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a finalement échoué au troisième rang sur la grille de départ, d'un souffle. Ayant pris la première place d'une séance pour la première fois de l'année en EL1, le pilote Mercedes était néanmoins prudent quant au potentiel des Flèches d'Argent sur le Circuit de Marina Bay.

Hamilton a pourtant pris la deuxième place en Q1 et en Q2 sur une piste séchante, et en Q3, pour son premier tour du jour en pneus slicks, il a relégué la concurrence à plus de deux secondes. Le Britannique a longtemps conservé la tête grâce à ses améliorations personnelles, mais la hiérarchie s'est resserrée malgré tout, et il a finalement rétrogradé au troisième rang à seulement 54 millièmes de la pole position.

"J'attaquais si fort, c'était extrêmement serré. J'ai vraiment tout donné", déclare Hamilton. "Ces gars-là sont toujours si rapides ! J'ai vraiment pensé qu'avec un tour parfait – qui était vraiment dur à réaliser – nous pourrions nous battre pour la première place. Je n'ai simplement pas eu l'adhérence dans mon dernier tour, mais je suis quand même reconnaissant d'être en seconde ligne, reconnaissant envers l'équipe d'avoir continué à travailler dur et que nous soyons restés concentrés. Espérons que demain sera une meilleure journée."

"Nous ne savions pas à quel point ça allait être serré ce week-end. Nous savions que la voiture allait être plus compétitive qu'à Monza, mais nous ne savions pas à quel point ça allait être serré. Perdre de si peu… Nous allons nous relever et reprendre le combat demain", conclut-il.

Il s'agit en tout cas de la meilleure performance de Hamilton en qualifications cette saison, et de loin : précédemment, il s'agissait de son chrono à 0"306 de la pole position à Zandvoort, sur une piste bien plus courte. Rappelons que l'Anglais s'est imposé à quatre reprises en douze courses à Singapour : en 2009, 2014, 2017 et 2018.

À noter que Mercedes a écopé de 25 000 € d'amende pour ne pas avoir déclaré, lors des vérifications techniques sur la monoplace de Hamilton (qui peuvent être menées par l'équipe elle-même) que celui-ci portait un piercing au nez. L'intéressé n'a pas été sanctionné.