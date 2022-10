Qualifs - Leclerc en pole au bout du suspense

Charger le lecteur audio

Q1 - Déroute pour Ocon

Après des Essais Libres 3 disputés sur piste humide, c'est encore en pneus intermédiaires que les F1 sont sorties des stands au début de ces qualifications, bien que l'asphalte fût partiellement sec.

Lewis Hamilton a donné le ton en 1'56"937, battu par George Russell en 1'55"842 puis Charles Leclerc en 1'55"054. La première tentative de Max Verstappen a été infructueuse en raison d'un drapeau jaune, Leclerc est brièvement sorti de piste et Hamilton a repris l'avantage avec un temps de 1'54"689 – lequel n'a pas longtemps résisté à un 1'54"395 de Verstappen, puis un 1'54"222 de Leclerc.

À cinq minutes du drapeau à damier, les Williams et la McLaren de Daniel Ricciardo étaient très largement dans la zone rouge, accompagnées par des Haas qui n'avaient toujours pas signé de chrono représentatif. Kevin Magnussen a nettement amélioré pour se mettre à l'abri, Mick Schumacher et Ricciardo également mais ils restaient en danger ; les AlphaTauri et l'Aston Martin de Sebastian Vettel se retrouvaient en difficulté, mais toutes trois se sont finalement sauvées, aux dépens de Ricciardo, Valtteri Bottas et Esteban Ocon. "Je n'avais pas de freins dans ce tour", a déploré le pilote Alpine, seulement 18e.

Pendant ce temps, Verstappen et Hamilton ont pris le large aux avant-postes, en 1'53"057 et 1'53"161.

Éliminés en Q1 : Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon, Latifi

Q2 - Mauvaise surprise pour Russell

Personne ne s'est précipité en piste au début de la Q2, et Leclerc s'est provisoirement installé en tête du classement avec un 1'52"343, quatre dixièmes devant Verstappen, une demi-seconde devant Pérez et plus d'une seconde devant Carlos Sainz.

À six minutes du drapeau à damier, alors que les Haas, Zhou Guanyu, George Russell et Yuki Tsunoda risquaient l'élimination, Charles Leclerc a été le premier à demander les slicks, mais Ferrari a décidé de rester en intermédiaires. Les Aston Martin, en revanche, ont chaussé des pneus tendres, imitées par Zhou, mais ce pari n'a pas porté ses fruits, puisqu'ils n'ont pas amélioré et ont été éliminés avec quelques sorties de piste au passage.

Magnussen et Tsunoda sont parvenus à intégrer le top 10... mais pas Russell, éliminé par le Danois pour six millièmes de seconde !

Éliminés en Q2 : Russell, Stroll, Schumacher, Vettel, Zhou

Q3 - Leclerc tire son épingle du jeu

Le dilemme était évident au début de cette dernière phase : slicks ou intermédiaires ? Chez Red Bull, on a immédiatement opté pour les tendres, et si Ferrari allait envoyer Leclerc en piste avec les gommes à bandes vertes, le Monégasque a insisté pour faire de même. Seuls Magnussen et Tsunoda sont restés en intermédiaires. Or, ce sont eux qui étaient les plus rapides initialement, même si le pilote Haas a commis une erreur.

Tsunoda a ainsi pris les devants en 1'55"170, et seul Lewis Hamilton est parvenu à faire mieux... Pas d'un peu : 1'53"082 ! Leclerc était à une demi-seconde de Tsunoda, les autres – Verstappen en tête – étaient nettement distancés. Le Champion du monde en titre a amélioré en 1'54"293, mais Hamilton était dans une autre dimension : 1'51"019, huit dixièmes devant Leclerc et une seconde et demie devant Alonso.

Malgré plusieurs travers, Verstappen s'est bien rapproché avec un temps de 1'51"395, Sergio Pérez lui emboîtant le pas avec sept dixièmes de déficit sur la référence. Les conditions de piste ont continué à s'améliorer et Alonso s'est brièvement emparé de la première place avant que ne lui succède Leclerc (1'49"412)... et tout le monde s'est cassé les dents sur le chrono du pilote Ferrari !

Pérez a échoué à 22 millièmes, Hamilton à 54 millièmes, Verstappen... à près de deux secondes, alors qu'il avait signé le meilleur temps dans les deux premiers secteurs dans son avant-dernier tour avant de lever le pied et a finalement dû interrompre son ultime tentative : il n'avait pas suffisamment de carburant à bord pour continuer en conservant l'échantillon réglementairement nécessaire.

Le Néerlandais s'est ainsi retrouvé huitième derrière Sainz, Alonso, Norris et Gasly, tandis que Magnussen et Tsunoda fermaient la marche, leur pari pneumatique n'ayant assurément pas fonctionné.

