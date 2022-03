Leclerc : Haas et Alfa montrent les progrès du moteur Ferrari

Charger le lecteur audio

La hiérarchie des écuries de Formule 1 a été chamboulée avec la nouvelle réglementation technique de 2022, mais il semblerait que cela ne vienne pas que de l'aspect aérodynamique. Ferrari a signé la pole position avec Charles Leclerc, son coéquipier Carlos Sainz prenant la troisième place, tandis que les vétérans des écuries Alfa Romeo et Haas, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen, se sont classés sixième ou septième. Ces équipes étaient pourtant habituées au fond de grille l'an dernier, même si les Alfa avaient atteint la Q2 à Bahreïn.

Le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto, a récemment déclaré que la marque au cheval cabré avait rattrapé ses 25 ch de déficit sur les groupes propulseurs Mercedes et Red Bull (ex-Honda), et d'après Leclerc, ces résultats le corroborent.

"Je n'ai pas encore vu les données [des qualifications], mais ça paraissait certainement meilleur que l'an dernier et c'est un pas dans la bonne direction", se délecte le Monégasque. "Haas et l'Alfa montrent manifestement que nous avons fait un pas en avant. Mais il ne s'agit pas de sous-estimer le travail qu'ils ont accompli, car ils étaient aussi très rapides dans les virages. Je pense que c'est une combinaison des deux, de la voiture et du moteur."

Charles Leclerc célèbre sa pole position

"En ce qui nous concerne, c'est clairement un pas en avant, et nous avons l'air relativement compétitifs en ligne droite désormais. C'est bien de voir ça."

Lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, c'est la Red Bull RB18 qui était la plus rapide en ligne droite avec 323,2 km/h, tandis que la Ferrari F1-75, avec ses gros pontons, n'est pas allée plus vite que 316,6 km/h. Haas a certes fait mieux, mais pas de beaucoup, à 318,4 km/h.

"Un grand merci et un grand bravo à tout le monde dans le département moteur, car c'est clair que ça aide aussi les autres équipes. Nous devons continuer à travailler dur, car ce n'est pas comme si Max était lent en ligne droite, loin de là – ou les Mercedes", confirme Carlos Sainz. "Nous devons donc continuer à travailler dur de ce côté-là. Mais au moins, cette année, on dirait que nous avons fait un pas dans la bonne direction, et c'est bien de voir ça de la part du département moteur."

Avec Alex Kalinauckas