La star de Ferrari, Charles Leclerc, sera au salon Autosport International

Le pilote monégasque s'est hissé aux avant-postes de la F1 en 2019, signant le plus grand nombre de pole positions sur la saison. Il est également entré dans la légende de Ferrari en remportant le Grand Prix à domicile de la Scuderia, à Monza, devenant seulement le dixième pilote de l'Histoire de la discipline à réaliser cela.

Il sera le premier pilote Ferrari F1 en activité à être la vedette du premier salon de sports mécaniques d'Europe quand il viendra rencontrer les fans lors de la dernière journée au NEC de Birmingham.

Autosport International : Réservez vos billets en cliquant ici

Les fans de sports mécaniques auront aussi l'opportunité rare de voir Charles répondre à leurs questions, puisque celui qui est l'un des plus grands talents de la F1 participera à une séance de questions-réponses en live sur scène.

En plus de ses poles et ses victoires, Leclerc a offert deux des moments ayant le plus fait parler en 2019 : son duel roue dans roue avec Max Verstappen à Silverstone et sa bataille intense avec Lewis Hamilton pour la victoire à Monza.

Diapo Liste Pancarte pour Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Photo de: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 2 / 4 Photo de: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 4 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, troisième, sur le podium avec son trophée 4 / 4 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Son ascension météorique au sein du pinacle du sport automobile l'a vu devenir une superstar mondiale, au sein d'une génération de nouveaux pilotes enthousiasmants.

Les succès du jeune homme de 22 ans ont été salués par la communauté des sports mécaniques et ont aussi attiré une plus jeune génération vers la discipline.

"Je suis heureux de me joindre au salon Autosport International et d'avoir la chance de rencontrer tous les fans britanniques", a déclaré Leclerc. "J'apprécie leur passion pour le sport automobile et pour la Formule 1 en particulier."

"Il s'agira d'une opportunité merveilleuse de ressentir l'amour et l'enthousiasme que nous retrouvons habituellement lors des courses. Je suis impatient d'être à Birmingham pour m'imprégner de l'atmosphère unique des sports mécaniques britanniques."

Le président de Motorsport Network, James Allen, d'ajouter : "Il est toujours excitant pour les fans de voir l'une des grandes stars de la F1 de près, et la présence de Charles Leclerc au salon Autosport International est un rendez-vous incontournable le 12 janvier."

"Je le connais depuis quelques années désormais et je l'aime énormément. C'est une grande personnalité de notre sport. Il a un cerveau de pilote de course mature allié à une vitesse épatante et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a tous les outils en main pour se battre pour le Championnat du monde en 2020."

"Donc, quelle meilleure manière de lancer l'année du 70e anniversaire de la F1 et d'Autosport ?"

Leclerc a rejoint Ferrari pour la saison 2019 après une première année remarquable avec Alfa Romeo Sauber en 2018. Le Monégasque s'est rapidement établi comme l'un des favoris auprès des fans, signant deux victoires et dix podiums pour la Scuderia.

En plus de ses succès en course, Leclerc a réalisé sept pole positions en 2019, plus que tout autre pilote, éclipsant dans l'exercice le sextuple Champion du monde Lewis Hamilton. Il avait précédemment remporté le GP3 et la Formule 2.

Date incontournable dans l'agenda des fans de sports mécaniques et des professionnels de l'industrie, Autosport International comprend deux journées réservées aux professionnels et deux journées ouvertes au public.

Du karting à la Formule 1, les visiteurs peuvent admirer de près d'emblématiques voitures de course et une ribambelle de stars des sports mécaniques. Des milliers de visiteurs viennent ainsi voir ce qui est une association immanquable de voitures, de stars et de spectacle.

Pour approcher Leclerc et de nombreuses autres superstars des sports mécaniques, visitez le site internet du salon Autosport International afin d'acheter vos billets ICI.