Bilan 2019 - Kvyat fait le nombre mais pas d'ombre

En plus de renouer avec la catégorie reine, Daniil Kvyat l'a fait en faisant son retour dans le giron Red Bull, soit du jamais vu ou presque, selon comment l'on interprète le cas de Brendon Hartley. C'est justement ce dernier que le Russe est venu remplacer, symbolisant il est vrai une filière quelque peu essoufflée, et manquant de solutions pour la F1 avec la difficulté ajoutée de l'obtention de la Super Licence pour certaines de ses ouailles.

Rétrogradé de Red Bull Racing à Toro Rosso en 2016 puis peu convaincant par la suite, Kvyat assure avoir mûri lors de son année 2018 passée sans compétition, et lors de laquelle il avait occupé le poste de pilote de simulateur chez Ferrari. Il avait cette année une occasion en or de le démontrer, avec un troisième passage sous les couleurs de l'écurie de Faenza, une première !

Entré à dix reprises dans les points, Kvyat a montré qu'il n'avait pas perdu le rythme lors de cette parenthèse. Treizième du championnat, il aurait pu traverser cette saison 2019 sans forcément être remarqué, donnant le sentiment d'un pilote comblant une place et faisant le travail. Mais il a su émerger là où on ne l'attendait pas. Car lors du dantesque Grand Prix d'Allemagne sous la pluie d'Hockenheim, c'est lui qui était au rendez-vous pour aller accrocher un podium devenu possible du fait de la mise au tapis de plusieurs favoris. Non seulement la cote était élevée de revoir un jour le Russe en F1 il y a un peu plus d'un an, mais celle de recroiser sa route sur un podium l'était probablement plus encore !

Faute de mieux ?

Voici pour la partie brillante de cet énième retour, qui ne souffre toutefois pas d'aucune contestation. Car si Kvyat a pris sa part dans la saison extrêmement réussie de Toro Rosso, sixième du championnat constructeurs, il a aussi subi la comparaison directe avec ses coéquipiers. La différence n'était pas forcément flagrante lors de la première moitié d'exercice avec Alexander Albon, mais une fois le statut de rookie du Thaïlandais pris en compte, on pouvait y voir une première tendance. Celui-ci élu par Red Bull pour être promu dans l'écurie mère, Pierre Gasly a fait le chemin inverse durant l'été.

Face à un pilote ayant enduré la même épreuve que lui trois ans auparavant, Kvyat n'a pas fait le poids. Trop en retrait, trop souvent battu, il a semblé s'éteindre aux côtés du Français, qui pour sa part a su raviver la flamme de manière parfois spectaculaire, au point de terminer deuxième du Grand Prix du Brésil.

La cinquième saison en F1 de Daniil Kvyat est particulièrement difficile à évaluer. Son nom n'a jamais vraiment circulé comme une candidature crédible au baquet Red Bull, mais il a dans le même temps conservé assez facilement sa place chez Toro Rosso pour 2020. Reste à savoir s'il s'agira de son dernier tour de chant, lui qui compte déjà 93 Grands Prix à son actif du haut de ses 25 ans. Que cherche à faire Red Bull avec le Russe ? C'est une réelle question. Lui au moins sait à quoi s'en tenir. Passé par toutes les étapes dans la maison autrichienne, heureuses comme malheureuses, il dispose au moins de la possibilité de courir dans la catégorie reine et de viser quelques coups d'éclat. Finalement, peu importe s'il s'agit de faire le nombre ou de représenter une simple solution d'attente.

