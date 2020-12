Hamilton, troisième mais "reconnaissant d'être en vie"

Le Lewis Hamilton en piste ce dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi n'était-il que l'ombre de lui-même ? Il a en tout cas été incapable de menacer non seulement Max Verstappen mais aussi Valtteri Bottas et n'a pu faire mieux que troisième, juste devant la Red Bull d'Alexander Albon. "Les Red Bull étaient hors d'atteinte pour nous ce week-end", déplore le pilote Mercedes. "Nous n'avons simplement pas pu tenir leur rythme."

Cette contre-performance intervient une semaine après un Grand Prix de Sakhir pour lequel Hamilton a dû déclarer forfait, positif au nouveau coronavirus. Ce samedi, il confiait ne pas encore être remis de cette maladie, constat confirmé par cette course difficile.

"On ne peut pas toujours gagner", déclare l'Anglais, philosophe. "Vu les deux semaines que je viens de passer, je suis vraiment satisfait de ce week-end globalement. Je ne suis évidemment pas à 100%, ce n'est pas aussi bon que nous le voudrions, mais félicitations à Max. La course a été vraiment dure pour moi. J'ai eu une bonne forme physique toute l'année mais aujourd'hui ce n'était vraiment pas le cas. Je suis donc content que ce soit fini. Un très grand merci à l'équipe pour son soutien continu. Avoir un double podium demeure un résultat fantastique pour nous."

Lorsqu'il lui est demandé si le COVID-19 a eu un impact sur sa course, Hamilton répond : "Côté physique, énormément. Je ne pense pas avoir déjà été si épuisé. Je ne me porte pas super bien, mais il faut voir le côté positif : je m'en suis sorti. La semaine dernière, je ne pensais pas être ici. Je suis véritablement reconnaissant d'être en bonne santé, d'être en vie. Je vais m'efforcer de m'en remettre dans la prochaine période et de reprendre l'entraînement pour retrouver la forme que je sais nécessaire."

Après une course qui s'est apparentée à une véritable procession, Hamilton espère en tout cas que la nouvelle réglementation technique de 2022 permettra aux F1 de se suivre de plus près. "Je ne sais pas si la course a été ennuyeuse à regarder, mais dès qu'on est à genre trois secondes, on glisse et on est dans les turbulences en permanence. J'espère donc vraiment que ce qu'a proposé Ross [Brawn, manager sportif de la F1] fera vraiment une différence. Il nous faut juste de bons pneus", conclut le septuple Champion du monde.