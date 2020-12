Sergio Pérez : "Encore ce problème de MGU-K…"

Sergio, que s'est-il passé sur votre voiture ?

Nous avons encore eu ce problème de MGU-K [après un abandon depuis la troisième place en fin de course à Bahreïn, ndlr]. C'est dommage car nous avions vraiment besoin d'une course solide aujourd'hui, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le manque de fiabilité nous a fait mal cette année. Il n'y a rien d'autre que nous aurions pu faire, j'ai fait tout ce que je pouvais cette saison.

Cela se présentait bien, pourtant. Vous êtes remonté de la 20e à la 14e place en huit tours…

Oui, cela se présentait bien, je menais une belle progression, et tout d'un coup, j'ai perdu la puissance moteur. Voilà ce qui s'est produit aujourd'hui.

Comment vous sentiez-vous à l'aube de cette ultime course pour l'écurie ?

J'espérais réaliser une course solide et conclure en beauté notre histoire ensemble, mais c'est dommage que ça n'ait pas été le cas.

Un podium perdu sur problème mécanique, une victoire et un nouvel abandon : vos trois dernières courses ont été de vraies montagnes russes !

Oui, ce n'est jamais idéal, mais ça arrive. Bien joué à McLaren pour cette troisième place chez les constructeurs, et bien joué à leurs pilotes qui ont fait un travail formidable.

Quels sont vos projets pour l'intersaison ?

Je vais juste profiter autant que possible, passer autant de temps que possible à la maison, et voir quoi faire désormais dans la vie.

Avez-vous un plan, un processus de réflexion spécifique ?

Je vais prendre le temps de voir ce qui est possible ou non. La saison est terminée, donc il n'y a aucune urgence. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines.

Où se trouve l'écurie maintenant par rapport à votre arrivée en 2014 ?

Elle est largement meilleure. Je serai toujours très fier de cette équipe, d'avoir sauvé tous les emplois de mes gars [lors de la faillite en 2018] et de voir l'avenir qui les attend. L'avenir paraît radieux pour eux, et j'en suis extrêmement fier.

L'écurie a fini l'année quatrième du championnat. Et maintenant ?

Nous venons de perdre la troisième place et c'est vraiment notre faute. La fiabilité nous a coûté cher, évidemment avec le problème qui nous a fait perdre 15 points [à Bahreïn], ce qui a fait la différence au final, je pense. Mais cela montre toujours qu'avoir deux pilotes compétitifs qui marquent les points pour l'équipe, ça fait une sacrée différence à la fin de l'année. De mon côté, je suis extrêmement satisfait de ma saison. Bien qu'ayant manqué deux courses et eu des problèmes de fiabilité, je suis quand même parvenu à finir quatrième du championnat. J'en suis très content.